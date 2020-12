'Thuis': week 50 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Tamara maakt zich kwaad om Dries en Nancy is tevreden dat het beter gaat met Dieter. Lowie hakt een knoop door, Frank is nostalgisch. Simonne probeert Bob te helpen om zich te ontspannen en Judith heeft een date. Femke heeft geen concrete antwoorden voor Dieter. Adil en Christine werken aan hun toekomst, ze krijgen ruzie. En dat heeft gevolgen. Karin probeert Tom uit zijn kot te lokken, hij is ongerust over zijn moeder. Simonne doet een ontdekking.

Maandag 7 december 2020 - aflevering 4906

Tamara begint zich vragen te stellen over het gedrag van Dries en uit haar kwaadheid tegenover Dieter. Christine besluit Adil nog wat tijd te geven. Lowie heeft een moeilijke knoop doorgehakt en daar is Bob hem dankbaar voor. Frank voelt zich nostalgisch.

Dinsdag 8 december 2020 - aflevering 4907

Simonne kan Lowie tot inzicht brengen. Adil en Christine willen voor hun toekomst samen gaan. Nancy is content dat Dieter opnieuw zijn draai lijkt te hebben gevonden. Judith heeft een date; Tania probeert haar op haar gemak te stellen.

Woensdag 9 december 2020 - aflevering 4908

Jacques wil Paulien op een zeer discrete manier helpen. Tot Franks grote frustratie gaat Simonne niet mee in zijn idee. Femke heeft geen pasklaar antwoord op de vragen van Dieter. In de Withoeve vindt er een event plaats waar Kobe zijn voordeel uit zou kunnen halen.

Donderdag 10 december 2020 - aflevering 4909

Karin hoopt Tom uit zijn kot te kunnen lokken met haar laatste nieuwtje. Simonne merkt dat Bob enorm gespannen is en onderneemt actie. Judith komt voor een verrassing te staan. Adil wil geen risico nemen.

Vrijdag 11 december 2020 - aflevering 4910

Een ruzie tussen Christine en Adil kent serieuze gevolgen. Tom maakt zich ongerust over zijn moeder en ergert zich aan het gedrag van Karin. Gelukkig zorgt onverwacht bezoek voor wat afleiding. Simonne ontdekt de verborgen agenda van Frank.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

