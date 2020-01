'Thuis': week 5 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Nancy is radeloos, Kobe probeert Paulien zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Er ontstaat een band tussen Karin en Robin. Dries geeft Tamara goede raad, Simonne twijfelt aan de keuzes van Sam. Stan lijkt zich te herpakken, Dieter en Nancy zien een onrustwekkend filmpje. Angle is bloednerveus. Eddy is nieuwsgierig. Britney breekt in de armen van Peter.



Maandag 27 januari 2020 - aflevering 4769

Nancy moet halsoverkop vertrekken en is radeloos; zelfs Dieter weet niet hoe hij haar kan helpen. Kobe probeert Paulien een zo eerlijk mogelijk antwoord te geven op haar onverwachte vraag. Marianne laat haar ongenoegen duidelijk merken aan Tom. Dries geeft Tamara goede raad.

Dinsdag 28 januari 2020 - aflevering 4770

Angèle is bloednerveus. Karin en Robin beginnen een band op te bouwen. Nancy spreekt Eddy aan over hun dochter. Simonne krijgt een opdoffer te verwerken die haar doet nadenken. Stan en Emma gaan samen shoppen. De politie loopt langs in de Withoeve.

Woensdag 29 januari 2020 - aflevering 4771

Britney wordt iets te streng aangepakt en Peter springt voor haar in de bres. Simonne heeft zo haar twijfels bij de keuzes die Sam maakt. Angèle is diep teleurgesteld. Stan herpakt zich. Dieter en Nancy botsen op een verontrustend filmpje.

Donderdag 30 januari 2020 - aflevering 4772

Nancy helpt Els en tegelijk kan ze haar hart eens luchten. Simonne probeert zich te verzoenen met haar dochter. Angèle krijgt een leuk voorstel, maar de vraag is of ze er erop zal ingaan. Dries is zenuwachtig. Paulien passeert bij Ann.

Vrijdag 31 januari 2020 - aflevering 4773

Dries krijgt eindelijk verlossend nieuws te horen over zijn masterproef. Maar zal hij daarna kunnen feesten? Paulien en Kobe zetten een belangrijke stap vooruit. Eddy kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Adil en Jacques hebben een date in de fitness. Britney voelt zich zo slecht dat ze breekt in de armen van Peter.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

