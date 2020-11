'Thuis': week 48 (2020) - PREVIEW

Waldek stoort zich aan het gedrag van Thilly en Adil wil geen goede raad horen. Bob en Lowie hebben het allebei moeilijk, Karin wil de confrontatie aangaan, Jacques komt langs bij Frank. Rosa en Simonne willen Angèle opbeuren. Kobe en Paulien werken hard aan hun adoptieaanvraag en Frank weet Simonne te verrassen. Thilly en Christine komen lijnrecht tegenover mekaar te staan. Viv stelt Joren gerust.

Maandag 23 november 2020 - aflevering 4896

Lowie en Bob winden zich te veel op en dat heeft zo zijn gevolgen voor Boowie. Het gedrag van Thilly is zielig in de ogen van Waldek. Adil heeft geen oren naar de goede raad die hij krijgt. Tamara bespreekt haar toekomst met Femke en Dieter.

Dinsdag 24 november 2020 - aflevering 4897

Angèle huilt uit bij haar zus. Bob besluit dat hij meer afstand nodig heeft tussen zijn werk en privé. Lowie neemt zijn slecht humeur mee naar huis met alle gevolgen van dien. Karin beseft dat de confrontatie aangaan de beste aanval is.

Woensdag 25 november 2020 - aflevering 4898

Jacques passeert nog eens bij Frank. Christine en Adil zijn het oneens over het personeelsbeleid van ACE. Karin verbaast Tom en Dries. Rosa en Simonne steken Angèle een hart onder de riem.

Donderdag 26 november 2020 - aflevering 4899

Adil wil vooruit in het leven en onderneemt actie. Kobe en Paulien stellen alles in het werk om hun adoptieaanvraag een zo positief mogelijk uitkomst te laten hebben. Frank heeft een verrassende mededeling voor Simonne.

Vrijdag 27 november 2020 - aflevering 4900

Lowie is positief over het verloop van de meeting; Tania en Bob denken daar anders over. Viv stelt Joren gerust. Christine waarschuwt Thilly dat ze Adil gerust moet laten; maar Thilly laat zich niet zomaar doen. Jacques en Paulien gaan samen op stap.

