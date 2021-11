'Thuis': week 47 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Nancy heeft geen medelijden en Karin voelt zich in haar sas. Silke geeft haar mening over Karin. En dat had ze beter niet gedaan. Britney is is in de wolken, Viv doet een paar ontdekkingen en Nora en Stefaan komen een bekende tegen. Angèle broedt op een romantisch idee, Sam moet even slikken en Paulien wordt geconfronteerd met een gelukkig gezinnetje. Eddy neemt wraak op Angèle, maar het loopt anders dan gepland. Silke wordt met beide voeten op de grond gezet en Harry heeft kosten. Ilias wil Simonne bedanken.

Maandag 22 november 2021 - aflevering 5101

Nancy heeft geen medelijden met haar man en ze staat daarin niet alleen. Opnieuw is er een conflict tussen Femke en Peter; voor Peter is het genoeg geweest. Karin voelt zich helemaal in haar sas. Harry wil afspreken met Thilly.

Dinsdag 23 november 2021 - aflevering 5102

Silke geeft haar ongezouten mening over Karin en dat wordt door de verkeerde persoon opgepikt. Nora en Stefaan maken een ontspannen wandeling en komen bekenden tegen. Britney is in de wolken en daar heeft Dieter alles mee te maken. Viv doet enkele ontdekkingen in het huis van Sam. Woensdag 24 november 2021 - aflevering 5103

Angèle ergert zich aan Ilias, maar tegelijk broeden er in haar hoofd ideeën om twee tortelduifjes een romantisch moment te gunnen. Paulien wordt geconfronteerd met een gelukkige gezinnetje. Sam krijgt een bittere pil te slikken. Donderdag 25 november 2021 - aflevering 5104

Dieter raadt Nancy af om zich te moeien met het leven van haar dochter. Karin raakt geboeid door Marianne haar vertellingen. Eddy ontdekt wat Angèle gedaan heeft en is niet goedgezind; hij neemt wraak, maar het is de verkeerde die gestraft wordt. Vrijdag 26 november 2021 - aflevering 5105

Een gevoel van triomf bij Silke verdwijnt na een preek die haar met beide voeten op de grond zet. Ook Eddy krijgt het niet gemakkelijk na twee uitbranders. Harry heeft onverwachte kosten. Sam kan eindelijk haar zorgen delen. Ilias wil Simonne bedanken.