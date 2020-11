'Thuis': week 47 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Simonne komt tussenbeide in een discussie tussen Angèle en Frank. Joren krijgt complimentjes, Thilly overhaalt Femke om mee te gaan boksen. Een belangrijke meeting bij Boowie verloopt anders dan gepland. Christine krijgt de wind van voor van Adil en Tom blijft bezorgd om Robin. Viv en Lowie maken ruzie, de adoptieprocedure van Paulien en Kobe hangt aan een zijden draadje. Emma ergert zich aan Joren, Frank hoort dat de klacht tegen hem ernstig genomen moet worden.

Maandag 16 november 2020 - aflevering 4891

Angèle herpakt zich, maar het komt tot een discussie met Frank. Simonne moet tussenbeide komen. Adil en Waldek helpen Christine door werk uit haar handen te nemen. Er wordt met complimenten gegooid in de richting van Joren.

Dinsdag 17 november 2020 - aflevering 4892

Angèle zit in zak en as. Tamara krijgt een aanlokkelijk voorstel. Adil moet op zoek naar extra werkvolk. Femke geeft Judith goede raad. Thilly overhaalt Femke om mee te gaan boksen. Tania loopt nerveus voor een belangrijke meeting bij Boowie en ze is niet de enige.

Woensdag 18 november 2020 - aflevering 4893

De meeting bij Boowie verloopt niet zoals het zou moeten. Een oude bekende keert terug naar huis. Tom blijft zich zorgen maken over Robin. Adil veegt Christine de mantel uit, maar zij laat zich niet doen.

Donderdag 19 november 2020 - aflevering 4894

Het avondje boksen van Femke, Tania en Thilly kent een serieus staartje. Lowie en Viv hebben ruzie. Nancy neemt Peter onder de arm als advocaat. Tom ontvangt een alarmerend telefoontje. De adoptieprocedure zou wel eens vroegtijdig kunnen eindigen voor Kobe en Paulien.

Vrijdag 20 november 2020 - aflevering 4895

Frank hoort dat de klacht tegen hem serieus moet genomen worden. Lowie gaat de confrontatie aan met Christine. Emma raakt geïrriteerd door het gedrag van Joren. Waldek is getuige van een onaangenaam moment.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!