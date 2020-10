'Thuis': week 45 (2020) - PREVIEW

Tom is onder de indruk van Karin en Tamara vertelt over haar uitstap met Leootje. Viv redt Sam en Dries heeft een nieuwe job. Waldek vindt een oplossing voor het probleem bij Stevenson. Nancy botst op een onaangenaam tafereel, Kobe kan moeilijk delegeren. maar dan komt er een aanlokkelijk voorstel. Jacques weet zich geen blijf met zijn frustraties.

Maandag 2 november 2020 - aflevering 4881

Tom is onder de indruk van Karin haar acties. Rosa probeert Kobe zoveel mogelijk te ontzien. Christine raadt Adil aan om niet bij de pakken te blijven zitten. Tamara vertelt honderduit over haar uitstapje met Leo'tje.

Dinsdag 3 november 2020 - aflevering 4882

Viv is Sam haar redder in nood. Dries heeft een nieuwe job te pakken. Waldek brengt gelukkig een oplossing voor de kapotte tractor bij Stevenson. Dieter krijgt bezoek van een knappe vrouwelijke klant.

Woensdag 4 november 2020 - aflevering 4883

Jacques weet zich geen blijf met zijn frustraties. Angèle wil Eddy verrassen, maar dat dreigt in haar gezicht te ontploffen. Thilly en Waldek gaan samen nog iets drinken in Bar Madam. Nancy komt thuis en botst op een onaangenaam tafereel.

Donderdag 5 november 2020 - aflevering 4884

Bob geniet van wat tijd samen met zijn zoon. Eddy heeft er geen goed oog meer in en ook Chantal probeert er de moed in te houden. Kobe kan moeilijk delegeren en dan krijgen hij en Rosa een aanlokkelijk voorstel in hun schoot geworpen.

Vrijdag 6 november 2020 - aflevering 4885

Tamara en Bob hebben andere ideeën over hun toekomst. Jacques zijn enthousiasme is ver te zoeken. Nancy krijgt een heel charmante klant in haar taxi. Waldek kruipt eens vroeg onder de wol.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

