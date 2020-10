'Thuis': week 42 (2020) - PREVIEW

Waldek krijgt de politie over de vloer en Tom vreest het ergste. Paulien vangt een ontgoochelde Kobe op, Viv voelt zich schuldig. Frank wordt gek van het lange wachten, Tania twijfelt over een helpende hand. Thilly is terug, Tom krijgt een belangrijk telefoontje, Kobe is woest op Jacques. Xander is het nu helemaal beu en Rosa krijgt een voorstel van Jacques.

Maandag 12 oktober 2020 - aflevering 4866

Tamara vindt dat Dries zijn vrienden verwaarloost. Eddy gaat met een bang hartje terug aan het werk. Waldek krijgt enkele vragen voorgelegd door de politie. Tom vreest het ergste en is er het hart van in.

Dinsdag 13 oktober 2020 - aflevering 4867

Rosa, Jacques en Judith krijgen de politie over de vloer. Paulien kan een gedesillusioneerde Kobe oppeppen. Angèle treitert een van haar klanten in Bar Madam. Viv voelt zich schuldig tegenover haar moeder.

Woensdag 14 oktober 2020 - aflevering 4868

Tania twijfelt om een helpende hand te aanvaarden. Frank wordt zot van het eindeloze lange wachten. Dries lijkt de zorgen van Marianne even te doen vergeten. Thilly vreest voor de waarheid.

Donderdag 15 oktober 2020 - aflevering 4869

Chantal neemt een advocaat onder de arm en zij is niet de enige. Eddy brengt Adil op een fantastisch idee. Karin blijft niet langer aan de zijlijn staan. Tom krijgt een belangrijk telefoontje. Kobe is razend kwaad op Jacques.

Vrijdag 16 oktober 2020 - aflevering 4870

Kobe en Paulien maken ruzie. Tania loopt langs bij Ann. Xander is het beu dat iedereen tegen hem liegt en wil nu voor eens en voor altijd de waarheid horen. Jacques doet Rosa een welgekomen voorstel.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

