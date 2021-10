'Thuis': week 40 (2021) - PREVIEW

Marianne geeft zich niet zomaar gewonnen en Femke heeft een onbehaaglijk gevoel. Judith weet niet goed hoe ze een nieuwtje moet brengen, Tom en Dries hebben pret. Ilias zoekt een job en Angèle maakt zich zenuwachtig. Nancy en Dieter voelen zich onwennig. Rosa komt in actie, zowel Femke als Adil worden warm omringd. Frank zoekt een oplossing voor zijn probleem. Dries geeft Marianne goede raad en Tim bindt in. Tom is misnoegd en Sam stapt met een plan naar Judith.

Maandag 4 oktober 2021 - aflevering 5066

Tim en Dieter treffen grote voorbereidingen om een overwinning binnen te halen. Een onbehaaglijk gevoel steekt de kop op bij Femke. Harry vraagt Angèle om een gunst. Marianne toont dat ze zich niet zomaar gewonnen geeft.

Dinsdag 5 oktober 2021 - aflevering 5067

Tom en Dries hebben enorme pret wanneer ze horen wat Karin hen te vertellen heeft. Judith weet niet goed hoe ze haar laatste nieuwtje moet brengen. Angèle maakt zich zenuwachtig op het werk. Ilias is op zoek naar een job. Nancy en Dieter voelen zich onwennig in hun eigen huis; ze zijn echter niet alleen. Woensdag 6 oktober 2021 - aflevering 5068

Het gezaag van Angèle zet Rosa aan tot actie. Ilias voelt zich doodmoe en hoopt op een beetje begrip van zijn omgeving. Zowel Femke als Adil worden warm omringd. Viv neemt haar volgende job heel serieus. Het enthousiasme van Frank is net iets te groot. Donderdag 7 oktober 2021 - aflevering 5069

Angèle is het grondig beu dat iedereen haar tegenwerkt. Frank zoekt een oplossing voor zijn probleem. Femke kan de twijfels van Kobe niet wegnemen. Tom stelt dat zijn geest sterker is dan zijn lichaam. Dries geeft Marianne goede raad. Vrijdag 8 oktober 2021 - aflevering 5070

Tim bindt in door de houding van Dries. Adil roept de hulp in van Thilly. Kobe lijkt zijn woonplaats kwijt te raken. Tom is niet gediend van Angèle haar laatste zet. Er moet Marianne iets van het hart. Sam heeft een plan en stapt naar Judith.