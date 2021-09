'Thuis': week 38 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Frank amuseert zich kostelijk en Peter vindt een luisterend oor bij Peter. Karin is terug. Joren is zenuwachtig voor zijn rijexamen, Judith en Dries bespreken iets belangrijk. Viv doet haar best bij Stevenson. Adil krijgt eindelijk goed nieuws en er is weer discussie over Vic. Lowie is jaloers, Judith zit vol adrenaline en Waldek wordt slachtoffer van een weddenschap. Judith neemt een ingrijpende beslissing.

Maandag 20 september 2021 - aflevering 5056

Waldek kan zijn passie over druiven delen met iemand die even enthousiast is. Frank amuseert zich kostelijk in Bar Madam. Peter vindt een luisterend oor bij Dieter. Karin keert terug naar huis en ze wordt hartelijk ontvangen.

Dinsdag 21 september 2021 - aflevering 5057

Dries kan het niet laten om Karin te plagen. Joren mag deze week zijn rijexamen afleggen. Tamara legt enkele ideeën voor hun huwelijk voor aan Bob, maar zal hij akkoord gaan? Judith heeft iets belangrijk te bespreken met Dries. Femke en Peter discussiëren opnieuw over Vic. Woensdag 22 septemer 2021 - aflevering 5058

Viv steekt de handen uit de mouwen voor Stevenson. Karin moet een toegift doen aan Tom, maar lijkt daar minder problemen mee te hebben dan Tom dacht. Bob is heel vermoeid en dat merkt Tamara ook. Adil krijgt eindelijk wat goed nieuws. Donderdag 23 september 2021 - aflevering 5059

De zenuwen steken de kop op bij Joren en ook Judith zit vol adrenaline. Karin moet Tom iets bekennen en dat zorgt voor heel wat animo op kantoor. Peter voelt dat Femke sterker staat dan hij had gedacht. Viv maakt Lowie jaloers. Vrijdag 24 september 2021 - aflevering 5060

Waldek wordt het grootste slachtoffer van een weddenschap. Femke wil Kobe bedanken. Lowie zit vol enthousiasme, maar dan verneemt hij minder goed nieuws. Judith neemt een beslissing die haar leven helemaal kan veranderen.