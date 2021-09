'Thuis': week 37 (2021) - PREVIEW

Heeft Peter oren naar het advies van Tom? Thilly verveelt zich en Bob hoopt houvast te vinden. Kobe en Tamara begrijpen Peter niet meer, een oud krantenartikel zorgt voor verdriet en Adil maakt zich zorgen. Dieter en Tim krijgen een nieuwe zaak en Tamara doet haar zegje tegen Lowie en Tania. Viv kiest voor haar principes en Peter ontwijkt Nancy. Frank heeft een nieuwe hobby. Judith is niet goed van een telefoontje. Bob werkt iedereen op de zenuwen. Peter komt tot een besef.

Maandag 13 september 2021 - aflevering 5051

Tom geeft Peter advies, maar zal Peter hier oren naar hebben? Thilly verveelt zich, maar kan zich gelukkig nuttig maken bij Adil die wat verslagen oogt. Bij Stevenson stelt zich een groot probleem. Femke verdraagt de houding van Peter hoe langer hoe minder. Bob gaat ver in zijn schema's, maar hoopt houvast te vinden.

Dinsdag 14 september 2021 - aflevering 5052

Kobe en Tamara begrijpen Peter niet meer. Nu de getuige van Bob gekozen is, gaat Tamara ook op zoek. Een oud krantenartikel zorgt voor enorm veel verdriet. Adil maakt zich serieus zorgen over Christine en dan loopt Judith langs.

Woensdag 15 septemer 2021 - aflevering 5053

Dieter en Tim krijgen af te rekenen met een nieuwe zaak rond vandalisme. Femke en Peter hebben een confrontatie aan de schoolpoort en voor Nancy is het duidelijk dat ze zich eindelijk toch eens moet moeien met deze relatie. Tamara zet Lowie en Tania op hun plaats.

Donderdag 16 september 2021 - aflevering 5054

Adil kan zijn hart deels luchten bij Paulien, maar een bezoekje van Tamara schiet dan weer in het verkeerde keelgat. Viv kiest altijd voor haar principes als het erop aankomt. Peter heeft tijd noch zin om Nancy te woord te staan. Frank is helemaal in de ban van zijn nieuwe hobby.

Vrijdag 17 september 2021 - aflevering 5055

Peter beseft dat hij een keuze moet maken en doet dit dan ook. Judith krijgt onverwachts een telefoontje waar ze even niet goed van is. Bob werkt iedereen steeds meer op de zenuwen en het wordt Tamara te veel.

[video]

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!