'Thuis': week 23 (2021) - FINALEWEEK!

Het is zover! Tijd voor de finaleweek van het 'Thuis'-seizoen. Joren en Stan hebben afgesproken. Dries stelt Nancy teleur en Bob verrast Leo. Zihame is over haar toeren, Joren neemt Sam in vertrouwen. Viv stelt Bob een vreemde vraag. Thilly weet niet hoe ze zich moet gedragen. Stan voelt schuldig en Femke zoekt troost. Bob moet weer naar het ziekenhuis en het verleden haalt Joren in.

Maandag 7 juni 2021 - aflevering 5036

Joren en Stan hebben afgesproken in Bar Madam onder de ogen van Sam. Thilly weet niet goed hoe ze zich moet gedragen. Nancy contacteert Tom en zet hem onder druk. Eddy moet plots wel heel snel naar huis.

Dinsdag 8 juni 2021 - aflevering 5037

Dries stelt Nancy teleur maar ziet tegelijk zijn vermoedens bevestigd. Karin vindt dat Tom beter zijn best moet doen. Bob weet Leo te verrassen, maar ondertussen drukt hij zijn eigen hoop de kop in. Judith wordt onder druk gezet. Woensdag 9 juni 2021 - aflevering 5038

Stan reageert zijn woede af op de verkeerde persoon. Tamara heeft de perfecte afleiding gevonden voor Bob. Zihame komt over haar toeren Bar Madam binnen. Christine en Adil genieten van elkaar. Joren neemt Sam in vertrouwen. Donderdag 10 juni 2021 - aflevering 5039

Viv stelt Bob een wel zeer vreemde vraag, die op de koop toe uitmondt in een brainstorm. Stan voelt zich ongelofelijk schuldig. Femke moet toegeven dat ze niet helemaal geslaagd is in haar opzet. Joren voelt zenuwen voor zijn rijexamen. Vrijdag 11 juni 2021 - aflevering 5040 - SEIZOENSFINALE!!

Femke heeft het moeilijk en zoekt troost. Het verleden haalt Joren in en dat zorgt ervoor dat hij tot een moeilijk besef komt. Bob moet opnieuw langs het ziekenhuis.