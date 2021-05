'Thuis': week 21 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Frank vreest voor problemen en Leo krijgt een wild idee. Paulien weet wat er haar te wachten staat. Tamara wil Bob steunen, Kobe is erg enthousiast en Joren is stiekem blij met nieuws. Boowie staat voor een scharniermoment en Tom krijgt zowel Marianne als Christine over de vloer. Thilly wil zich eens goed afreageren en Bob en Lowie zijn in de wolken. Waldek gedraagt zich als een gentleman. Grote zus Femke geeft Britney raad. Viv wil Bob uit zijn isolement halen.

Maandag 24 mei 2021 - aflevering 5026

Paulien beseft goed wat haar te wachten staat. Frank vreest dat er problemen op komst zijn. Femke kan genieten van de nodige afleiding. Een wild idee steekt de kop op bij Leo. Bob wil bevestiging op papier.

Dinsdag 25 mei 2021 - aflevering 5027

Waldek gedraagt zich als een gentleman bij Rosa. Angèle ziet haar plannen in het water vallen. Dries denkt even terug aan zijn jeugd. Paulien voelt zich enorm schuldig. Tamara heeft een lumineus idee om Bob te steunen. Woensdag 26 mei 2021 - aflevering 5028

Kobe kan zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steken, maar zit tegelijk met een bezorgdheid over Rosa. Joren verneemt nieuws waar hij stiekem toch blij mee is. Boowie staat voor een belangrijke pitch met een potentiële investeerder. Donderdag 27 mei 2021 - aflevering 5029

Thilly doet Joren een voorstel. Marianne hoopt gelijk te krijgen van Tom en ook Christine staat plots voor zijn neus. Dries blijft bij zijn besluit, wat Karin onbegrijpelijk vindt. Viv probeert Bob uit zijn schulp te doen kruipen. Vrijdag 28 mei 2021 - aflevering 5030

Het steekt Britney dat Robin en Zihame goed overeenkomen; gelukkig krijgt ze goede raad van haar grote zus. Leo stemt in met het voorstel van Tamara. Thilly is klaar om zich eens goed af te reageren, maar zal ze daar de kans toe krijgen? Bob en Lowie zijn in de wolken.