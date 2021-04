'Thuis': week 16 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Femke en Peter groeien verder uit elkaar, Viv en Lowie maken plannen en Kobe zoekt Paulien. Bob is gegeneerd, Dries vindt een loopmaatje. Tom adviseert zijn clint om een belangrijke stap te zetten. Sam neemt een risico en Rosa is woedend. Leo is zenuwachtig en Joren moet het dringend kalmer aan doen. Peter lucht zijn hart, Karin krijgt gelijk en Kobe vliegt uit. Paulien wordt verscheurd door twijfels en Lowie wil niet echt op date gaan.

Maandag 19 april 2021 - aflevering 5001

De zee tussen Peter en Femke lijkt dieper en dieper te worden. Kobe is op zoek naar Paulien, maar vindt haar niet direct. Viv en Lowie maken leuke plannen. Judith hoort vreemde geluiden 's avonds in huis.

Dinsdag 20 april 2021 - aflevering 5002

Rosa voelt enige spanning bij Kobe, maar die stelt haar gerust. Nancy beseft dat ze al heel de tijd gelijk had. Bob is wat gegeneerd. Dries heeft een loopmaatje gevonden. Tom adviseert zijn cliënt om een belangrijke stap te zetten. Sam zet haar toekomst op het spel. Woensdag 21 april 2021 - aflevering 5003

Rosa is furieus na een gesprek met Tim en Dieter. Leo voelt de zenuwen gieren door zijn lijf en dat merkt Tamara ook op. Joren neemt teveel hooi op zijn vork en dat breekt hem zuur op. Peter durft een beetje hoop te koesteren. Donderdag 22 april 2021 - aflevering 5004

Kobe doet zijn verhaal aan Rosa, terwijl Paulien aanklopt bij Tim. Dieter heeft de indruk dat het beter gaat met Britney. Sam rekent op Thilly. Dries hoopt op enige solidariteit van Lowie. Peter lucht zijn hart bij Tom en dan wil Femke hem spreken. Vrijdag 23 april 2021 - aflevering 5005

Karin ziet haar gelijk bewezen. Kobe vliegt uit tegen Peter. Paulien wordt verscheurd door haar twijfels en dan schrikt ze op wanneer er iemand 's nachts plots voor haar neus staat. Lowie heeft geen zin om op date te gaan.