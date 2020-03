'Thuis': week 14 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2019

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen d vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!



Maandag 30 maart 2020 - aflevering 4814

Bob weet niet meer wat hij moet doen. Femke en Peter wacht een lastige taak. Waldek zet Adil een beetje voor het blok. De contracten voor Goethals zijn klaar en Karin wil die persoonlijk afgeven, maar dat is niet naar de zin van Tom.

Dinsdag 31 maart 2020 - aflevering 4815

Judith loopt op wolkjes. Adil moet zijn date een vervelende vraag stellen. Tamara belooft haar werknemer dat ze professioneel zal blijven. Tania wil gerechtigheid en stapt naar Tom.

Woensdag 1 april 2020 - aflevering 4816

Ann en Tania nemen een snipperdag. Waldek is nogal cynisch als het over de date van Adil gaat. Marianne maakt Dries duidelijk dat hij niet alles zomaar onder controle heeft. De woorden van Tania blijven hangen bij Tom. Dieter wil Nancy een lesje leren.

Donderdag 2 april 2020 - aflevering 4817

Joren zegt een afspraak met Viv af omdat hij niet overweg kan met haar oneerlijke houding. Emma en haar collega's van de stage drinken iets in Bar Madam. Reinhilde is in alle staten na een ongeluk. Waldek beseft dat Thilly hem heeft beetgenomen.

Vrijdag 3 april 2020 - aflevering 4818

De koppigheid van Karin zorgt bij Tom voor enige frustratie. Dieter voelt zich schuldig. Marianne loopt de Withoeve binnen. Lowie maakt een kleine fout. Dries laat een scherp kantje van zichzelf zien.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.20 uur op Eén.

