'Thuis': week 12 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Marianne is in alle staten en Tania zet Lowie op zijn plaats. Thilly heeft een opdracht voor Joren. Tom heeft verlossend nieuws en Nancy deelt iets met Femke. De avond van Tim en Dieter eindigt onverwacht. Boowie krijgt een nieuwe klant over de vloer. Peter vertelt eindelijk zijn verhaal, Nancy komt dokter Amrani tegen, Karin trakteert, Christine laat zich niet doen.

Maandag 22 maart 2021 - aflevering 4981

Marianne zoekt Leo op, ze is in alle staten. Tania wil dat Lowie zich focust op de klanten in plaats van op persoonlijke zaken. Jacques steunt Rosa ten volle. Dieter deelt zijn gedachten met Tim. Femke wil haar nieuw project uittesten. Thilly heeft een opdracht voor Joren.

Dinsdag 23 maart 2021 - aflevering 4982

Nancy vertelt Femke groot nieuws. Jacques is kwaad op Rosa, maar probeert dit te verbergen. Joren heeft een afspraak in Bar Madam. Tom brengt een verlossende boodschap voor Kobe en Paulien. De vrije dag van Dieter lijkt in het water te vallen. Woensdag 24 maart 2021 - aflevering 4983

De steun van Nancy brengt haar dochter op ideeën. Lowie weet Bob te ontroeren. Femke beseft dat ze soms een te bezorgde moeder is en dat ze Peter dankbaar mag zijn. Tim en Dieter hebben afgesproken om te gamen, maar de avond kent een onverwacht einde. Donderdag 25 maart 2021 - aflevering 4984

Dieter wordt onder druk gezet door Nancy en besluit dan maar van de nood een deugd te maken. Er dient zich een nieuwe klant aan bij Boowie en dat is geen onbekende. Tom maakt zich zorgen over Peter. Thilly moeit zich met het liefdesleven van Joren. Vrijdag 26 maart 2021 - aflevering 4985

Peter kan eindelijk zijn verhaal vertellen. Simonne doet een verbazingwekkende ontdekking. Nancy botst op dokter Amrani in het ziekenhuis. Karin trakteert Kobe en Paulien op een etentje. Christine laat zich niet van de wijs brengen.