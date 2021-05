'The Pursuit of Love' gaat in première op BBC First

Het laatste seizoen van 'Broadchurch', 'Call the Midwife' seizoen 10, het derde seizoen van 'Peaky Blinders' en 'Silent Witness' seizoen 12 komen in juni op BBC First naar de Belgische huiskamers.

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux, heeft in juni opnieuw een schitterende line up van Britse dramaseries. 'The Pursuit of Love' is vanaf volgende maand te zien op het kleine scherm via BBC First en ook het laatste seizoen van 'Broadchurch', het tiende seizoen van 'Call the Midwife' en 'Silent Witness' seizoen 12 gaan in première op BBC First. Daarnaast maken de Belgische acteur Jan Bijvoet en de Nederlandse actrice Gaite Jansen hun opwachting in het derde seizoen van 'Peaky Blinders'.

In juni toont BBC First voor de allereerste keer 'The Pursuit of Love', een serie vol drama, humor, passie en romantiek gespeeld door een schitterende cast met onder andere Dominic West ('The Wire', 'Chicago', '300') en Andrew Scott ('Sherlock', 'Spectre', 'Victor Frankenstein'). De flamboyante Linda Radlett (Lily James; 'Mamma Mia! Here We Go Again', 'Rebecca', 'Cinderella', 'Baby Drive') heeft een onstilbare honger naar liefde en passie en volgt haar hart. Dat terwijl haar beste vriendin Fanny Logan (Emily Beecham; 'Little Joe', 'Cruella') er net voor kiest om zich aan één iemand te binden en voor een gezinsleven te gaan. Het contrast tussen beide dames zorgt voor een serie vol leuke wendingen.

In juni zal het tiende seizoen van 'Call the Midwife' voor het eerst in de Benelux te zien zijn bij BBC First, en dat zal zeker niet het laatste zijn. Recentelijk werden er namelijk nog twee extra seizoenen bevestigd. De reeks is gebaseerd op de memoires van de vroedvrouw Jennifer Worth en die spelen zich in het tiende seizoen af in het Londen van 1966. De serie behandelt opnieuw meerdere actuele onderwerpen en sociale, culturele en economische problemen. Zuster Julienne (Jenny Agutter; 'Logan’s Run', 'An American Werewolf in London') laat Trixie (Helen George; 'The Monster', 'Red Dwarf') in een privé-kliniek gaan werken en dat is niet naar de zin van dokter Turner (Stephen McGann; 'The Hanging Gale', 'Business as Usual')

'Peaky Blinders' keert komende maand ook terug bij BBC First, dit keer voor het derde seizoen en ook later op de avond om 21.30 uur. Daarin komt Thomas Shelby, de leider van de familie Shelby opnieuw onder vuur te liggen. Net wanneer hij alle corruptie en illegaliteit achter zich wil laten, komt hij opnieuw in een gevaarlijk straatje terecht en ook binnen de familie loopt niet alles op wieltjes. De Nederlandse actrice Gaite Jansen ('Line of Duty', 'Jett') maakt in dit seizoen haar opwachting als de Russische hertogin Tatiana Petrovna. De Belgische acteur Jan Bijvoet ('The Broken Circle Breakdown', 'D’Ardennen') is te zien als Hertog Leon Petrovna en dat alles onder de regie van Tim Mielants ('De Patrick', 'Legion') die nog voor een extra Belgische toets zorgt.

Het kustdorpje Broadchurch wordt in het derde en laatste seizoen van de gelijknamige Britse tv-reeks opnieuw grondig door mekaar geschud na een brutale mishandeling. Nog niet helemaal bekomen van de moord op de 11-jarige Danny krijgt het badplaatsje met een nieuwe ophefmakende gebeurtenis te maken. Inspecteurs Ellie Miller (Olivia Colman; 'The Favourite', 'The Lobster') en Alec Hardy (David Tennant; 'Doctor Who', 'Jessica Jones') ontrafelen de misdaad.

'Silent Witness' is intussen uitgegroeid tot een klassieker op BBC First. Ook in het 12de seizoen gaan forensisch patholoog Dr. Nikki Alexander (Emilia Fox; 'Merlin', 'The Pianist') en haar team op zoek naar de waarheid achter verdachte overlijdens op basis van wat de lichamen hen vertellen. Het begint deze keer allemaal met een meisje dat in een attractiepark om het leven komt.

'The Pursuit of Love' gaat op 1 juni 2021 om 21.00 uur van start op BBC First

In 'The Pursuit of Love' keren we terug naar Europa in de periode tussen de twee wereldoorlogen. We krijgen een kijk in het leven van Linda Radlett (Lily James; 'Mamma Mia! Here We Go Again', 'Rebecca', 'Cinderella', 'Baby Driver') en haar beste vriendin Fanny Logan (Emily Beecham; 'Little Joe', 'Cruella').

Beide dames zijn hartstochtelijk op zoek naar liefde en hebben van trouwen een doel gemaakt. Daarvoor moeten ze natuurlijk wel eerst de ideale echtgenoot aan de haak zien te slaan. Die queeste zet hun vriendschap onder spanning, vooral wanneer Fanny besluit om zich te settelen en Linda haar hart blijft volgen naar een uitbundiger en wilder leven op de meest extravagante plekken. De vragen die de levenskeuzes van de dames oproepen in de reeks, zijn nog altijd relevant. Vrijheid, liefde, seks en de ondoorgrondbare wegen van het hart blijven ook vandaag een thema.

De cast bestaat naast Lily James en Emily Beecham ook nog uit Dolly Wells ('Dracula', 'Doll & Em') als tante Sadie Radlett, Emily Mortimer ('Mary Poppins Returns', 'The Sense of an Ending') als de moeder van Fanny, Shazad Latif ('Penny Dreadful', 'Star Trek: Discovery') als Alfred Wincham en Freddie Fox ('White House Farm', 'The Crown') als Tony Kroesig.

Emily Mortimer heeft een drieledig aandeel in deze topserie. Ze gaf het oorspronkelijke boek van Nancy Mitford een twist voor deze verfilming en speelde niet alleen de rol van Sadie Ratlett, maar regisseerde de reeks ook.

'Call the Midwife' seizoen 10 is te zien op BBC First vanaf 22 juni om 21.00 uur

De succesvolle reeks 'Call the Midwife' is intussen aan haar tiende. Het is een welbekende serie over een groep vroedvrouwen in het Londense East End en speelt zich af in de jaren 50 en 60. Heidi Thomas zit achter de serie en baseerde zich op de memoires van vroedvrouw en verpleegster Jennifer Worth.

De serie toont hoe het er in het midden van de vorige eeuw aan toe ging in een Brits ziekenhuis in Poplar. 'Call the Midwife' raakt meerdere actuele onderwerpen en sociale, culturele en economische problemen aan. Daarnaast worden er ook historische gebeurtenissen zoals de babyboom na WOII en het oprichten van de National Health Service aangehaald.

Het laatste nieuwe seizoen van 'Call the Midwife' neemt ons mee naar 1966. Zuster Juliene moet beslissen of de zusters in een privé-kliniek kunnen gaan werken om extra inkomsten voor Nonnatus House te voorzien. Ze roept de hulp van Trixie in. Het plan zorgt voor fricties tussen Zuster Julienne en dokter Turner die tegen private gezondheidszorg gekant is. Trixie gaat er uiteindelijk toch op in en gaat zes weken in de Lady Emily Clinic werken. Lucille en Zuster Frances raken van slag als er een baby geboren wordt zonder beentjes vanaf de knieën. Het is de start van een interessant tiende seizoen dat de kijkers opnieuw meeneemt naar de medische wereld van enkele decennia geleden.

'Peaky Blinders' seizoen 3 gaat in première bij BBC First op 9 juni om 21.30 uur

Thomas Shelby probeert in het derde seizoen van 'Peaky Blinders' de illegale praktijken af te zweren en met een propere lei te herbeginnen, maar raakt daarbij verstrikt in een web van intriges waardoor hij nog dieper in de onderwereld verzeild raakt.

De charismatische leider van de familie krijgt op zijn eigen trouwdag met een geheime organisatie te maken waardoor hij plots midden in een internationale wapendeal terechtkomt en daarmee is de basis voor een huiveringwekkend spannend derde seizoen van 'Peaky Blinders' weer gelegd.

Nadat de Shelby’s in het vorige seizoen al in hogere kringen belandden, krijgt Tommy het nu aan de stok met een Russische aristocraat Leon Petrovna die door de Belgische acteur Jan Bijvoet ('The Broken Circle Breakdown', 'D’Ardennen') wordt gespeeld. Ook de Russische hertogin Tatiana Petrovna probeert Tommy rond haar vinger te draaien. Die rol neemt de Nederlandse actrice Gaite Jansen ('Line of Duty', 'Jett') voor haar rekening.

Naast allerhande vijanden komt het gevaar voor Tommy stilaan ook van binnen de familie. Onder meer zijn broer Arthur – die zich tot het gezinsleven bekeerde – zorgt voor problemen en de familie dreigt uit mekaar te vallen. Aan Tommy om het hoofd koel te houden en met al deze problemen af te rekenen. Genoeg stof dus voor alweer zes bloedstollende afleveringen die de Belgische regisseur Tim Mielants perfect wist te verfilmen.

'Het script was verfrissend, nieuw en alsof je in een andere wereld belandt', zegt Tim Mielants. 'Er zaten heel wat uitdagingen in. Als regisseur moet je trouw aan jezelf blijven. Ik heb mijn intuïtie gevolgd met het grootste respect voor de reeks. Er zitten hartverscheurende momenten in die heel erg mooi zijn. Je raakt er emotioneel erg bij betrokken. Ik moest er zelf bij huilen, dus ik hoop dat het ook de kijkers kan beroeren.'

'Broadchurch' seizoen 3 gaat op 6 juni om 21 uur in première

Inspecteurs Ellie Miller (de met een BAFTA bekroonde Olivia Colman; 'Murder on the Orient Express','The Father') en Alec Hardy (David Tennant; 'Much Ado About Nothing', 'Mary Queen of Scots') belanden drie jaar na de moord op de 11-jarige Danny Latimer opnieuw in het kustplaatsje Broadchurch en onderzoeken de brutale mishandeling van een vrouw uit het dorp.

Niet alleen zullen de nieuwe gebeurtenissen Broadchurch opnieuw verscheuren, ook de onopgeloste eindjes aan de zaak rond de moord op Danny Latimer komen weer naar boven. De inspecteurs ontleden in hun onderzoek een groot feest met net geen honderd gasten en het lijkt alsof ze allemaal wel wat te verbergen hebben.

Katie Harford (Georgina Campbell; 'Krypton', 'The Ark') komt als rechercheur uit Broadchurch in aanraking met het onderzoek, maar als haar vader Ed Burnett (Lenny Henry; 'Chef!', 'Doctor Who') in beeld komt als verdachte, belandt ze in een vervelende situatie. Ook Mark Latimer (Andrew Buchan; 'The Crown', 'The Spanish Princess') en Beth Latimer (Jodie Whittaker; 'The Assets', 'Doctor Who'), de ouders van Danny Latimer duiken opnieuw op.

'Silent Witness' seizoen 12 is te zien op BBC First vanaf 26 juni om 21.00 uur

Met BBC First kunnen de kijkers opnieuw mee over de schouder kijken van Forensisch patholoog Dr. Nikki Alexander (Emilia Fox; 'Merlin', 'The Pianist'), patholoog-anatoom Prof. Leo Dalton (William Gaminara; 'Attachments', 'The Law') en hun collega Dr. Harry Cunningham (Tom Ward; 'The Frankenstein Chronicles') voor een 12de seizoen van 'Silent Witness' waarin ze opnieuw op zoek gaan naar de achtergronden bij mysterieuze overlijdens.

Zo ontdekt Nikki al in de eerste aflevering dat een meisje dat uit een attractie in een pretpark viel en overleed, eigenlijk al een steekwonde had. In een andere aflevering blijkt het lichaam van een in de berm vermoorde vrouw dat van een tv-presentatrice van een misdaadshow te zijn. Haar dood wordt in verband gebracht met een Russische crimineel die mede door het misdaadprogramma achter de tralies belandde.

Verder in de reeks onderzoeken Alexander, Dalton en Cunningham ook nog een gewapende overval waarbij twee terroristen en een politieagent om het leven kwamen. Al vermoedt Nikki dat het om een mislukte politie-inval gaat. In de slotepisode vliegt het team naar Zambia om de dood van Rachel, een jonge vrouwelijke arts, te onderzoeken. Die had de lokale overheid van corruptie beschuldigd en daarom vertrouwt haar vader de zaak liever niet toe aan de plaatselijke politie.

In juni kan je de volgende series nog verder blijven bekijken op BBC First:

'Silent Witness' seizoen 11, elke zaterdag om 21.00 uur tot 19 juni

'Smother', elke maandag om 21.00 uur tot 28 juni