'The Larkins' en 'All Creatures Great and Small' in november op BBC First

In november wordt op BBC First de langverwachte tweede reeks van 'All Creatures Great and Small' uitgezonden. Het eerste seizoen werd al snel één van de best bekeken series van de zender en fans stonden te popelen om meer van hun favoriete Britse dierenarts in actie te zien.

Het zesdelige komediedrama, 'The Larkins', gaat in première op BBC First in de Benelux. De serie is een nieuwe bewerking van H.E. Bates' roman 'The Darling Buds of May', bewerkt door Simon Nye ('The Durrells'). Het boek en de vervolgen daarop werden 30 jaar geleden voor het laatst bewerkt als 'The Darling Buds of May' en werden één van de best gewaardeerde komediedrama's aller tijden op de Britse ITV-zender. 'The Larkins' speelt zich af aan het eind van de jaren 50 en is het verhaal van een arbeidersgezin onder leiding van de goudeerlijke handelaar Pop Larkin en zijn vrouw Ma. Samen hebben ze zes kinderen, waaronder de mooie Mariette.

Van de producenten van 'Father Brown' en schrijvers van 'Shakespeare' en 'Hathaway', presenteert BBC First de moderne remake van Oscar Wilde's 'The Canterville Ghost' met in de hoofdrollen Anthony Head ('The Split', 'Buffy the Vampire Slayer') en James Lance ('Ted Lasso'). Deze moderne remake van een klassieke roman zal het publiek in zijn greep houden tijdens het Halloween-seizoen, met de juiste balans tussen komedie, romantiek en spookachtige avonturen.

In 'Danny Boy' schitteren de BAFTA-winnaars Toby Jones ('Harry Potter', 'Detectorists', 'Tinker Tailor Soldier Spy') en Anthony Boyle ('Harry Potter and the Cursed Child'). Een advocaat en een soldaat nemen het tegen elkaar op in een juridische en morele strijd in de rechtszaal. De serie is gebaseerd op Groot-Brittannië's grootste openbare onderzoek ooit, Al-Sweady, waarin beschuldigingen van mishandeling van gevangenen door het Britse leger werden onderzocht. 'Danny Boy' is een actuele dramaserie die het publiek doet nadenken en van begin tot einde vasthoudt.

Tot slot is 'Love Life' een typisch Brits feel-good, romantisch drama. Lucy en Joe komen in een kritische fase van hun relatie en worden daarbij geconfronteerd met ingrijpende vragen over hun toekomst samen: zijn ze klaar om zich te settelen en een gezin te stichten of gaan ze ieder hun eigen weg. Licht en gemakkelijk kijkvoer voor gezellige avonden in een kille novembermaand.

'The Canterville Ghost' gaat in première op BBC First op maandag 1 november om 20.00 uur

Sir Simon de Canterville is het belangrijkste spook van de Britse eilanden, en hij is bijzonder trots op zijn duivelse reputatie. Wanneer de Otis familie Amerika verlaat en intrekt in het verlaten familielandgoed van de Cantervilles, bereidt Sir Simon zich voor om hen de schrik van hun leven te bezorgen. Er is alleen één probleem. De Otis famillie is niet bang voor geesten. Terwijl de Otis familie zich in de buurt vestigt, worstelen ze met de Britse gewoonten en cultuur. Spoken zijn het probleem niet, maar het zijn de onuitgesproken Britse etiquette, extravagante dansavonden en eindeloze cricketwedstrijden die de Otises nerveus maken. Grappen, voorspellingen en voortreffelijke accenten in overvloed in dit romantische en meeslepende avontuur over liefde, verlies en familie.

'Danny Boy' gaat in première op BBC First op maandag 8 november om 21.00 uur

Anthony Boyle speelt de soldaat Brian Wood, die door de volhardende mensenrechtenadvocaat Phil Shiner (Toby Jones) wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden in Irak. De twee mannen gaan de strijd met elkaar aan in een juridisch en moreel conflict dat ons meeneemt van het slagveld - bij het zogenaamde Checkpoint Danny Boy - naar de rechtszaal. Herinnering, bewijs en trauma’s van toen Brian zich op de dunne lijn tussen oorlog en onwettig doden bevindt, komen in conflict. Zal hij, na zijn diensttijd in Irak en jaren van juridisch onderzoek, zijn gezin nog in de ogen kunnen kijken en de echtgenoot, vader en zoon kunnen zijn die ze nodig hebben? 'Danny Boy' is een aangrijpend drama dat doet nadenken en in vraag stelt wat we verwachten van degenen die vechten - en doden - voor hun land.

'All Creatures Great' and Small seizoen 2 gaat in première op dinsdag 9 november om 21.00 uur op BBC First

Drie maanden zijn voorbij sinds het einde van seizoen 1. Een reis terug naar Glasgow stelt James voor een dilemma waardoor hij moet kiezen tussen de mensen van wie hij houdt. Terwijl Helen en James hun gevoelens voor elkaar op een rijtje zetten, worden Siegfried, Tristan en Mrs Hall ook gedwongen om na te denken over hun plaats in de wereld, terwijl James moet kiezen tussen zijn familie steunen of zijn hart volgen.

'Love Life' gaat in première op BBC First op vrijdag 12 november om 20.00 uur

'Love Life' brengt de relatie van Lucy en Joe in beeld. Ze staan niet op dezelfde plaats in hun relatie en gaan een woelige periode door. Lucy heeft het gevoel dat hun relatie goed zit en wil zich settelen en denkt aan gezinsuitbreiding. Die mogelijkheid doet de bindingsangstige Joe naar het dichtstbijzijnde vliegveld vluchten om op wereldreis te vertrekken. Bij zijn terugkeer ontdekt Joe dat Lucy verder is gegaan met haar (liefdes)leven, haar baan heeft opgezegd en nu bij haar vader woont. Hoewel Lucy en Joe het afgelopen jaar romantische avontuurtjes met anderen hebben gehad, lijkt er nog steeds een vonk te zijn, maar vechten ze tegen de complicaties die liefde soms met zich meebrengt. Blijven ze bij elkaar of stellen ze hun hart open voor nieuwe liefdes?

'The Larkins' gaat in première op BBC First op maandag 15 november om 21.00 uur

Pop Larkin en zijn gezin zijn zeer trouw aan elkaar en aan hun gemeenschap. Ze stellen het goed en kennen veel vreugde. Met een eindeloze voorraad aan heerlijke, stevige maaltijden en cocktails zijn de Larkins altijd blij om te delen met anderen. Ook al wordt wat ze hebben soms op ongebruikelijke manieren verkregen. Helaas wordt hun goedhartigheid niet altijd geapprecieerd door alle inwoners van de lokale bevolking. Zo zijn de Larkins ook vaak de hoofdrolspelers in de dorpsroddel die vaak ver verspreid geraken. De Larkins krijgen het geregeld hard te verduren met overheidsambtenaren, rijke buren en zelfs agressieve stadsontwikkelaars. Hier kunnen ze relatief goed mee om, maar wanneer Cedric 'Charley' Charlton (Tok Stephen) hun belastingen inspecteert, ziet het er somber uit voor de Larkins. Charley wordt echter snel afgeleid door de mooie Mariette, maar hij is niet de enige. Ook de knappe en mysterieuze Tom Fisher (Stephen Hagan) valt voor Mariette. Terwijl beide heren de aandacht van Mariette proberen strikken, heeft zij echter haar eigen plannen, waar mannen niet in zijn betrokken.

In november kan je de volgende series blijven bekijken op BBC First:

'Whitstable Pearl', elke maandag om 21.00 uur tot 1 november

'The North Water', elke woensdag om 21.30 uur tot 3 november

'Mad Dogs S4', elke vrijdag om 20.00 uur tot 5 november

'Guilt', elke donderdag om 20.30 uur tot 18 november

'Silent Witness S24', elke vrijdag om 21.00 uur tot 26 november