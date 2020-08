Terug naar school met jouw favoriete helden op Cartoon Network en Boomerang

Foto: © Media Tornado/Cartoon Network 2018

Move over Batman, Superman en Aquaman want vanaf nu houden Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Green Lantern, Zatanna en Bumblebee oftewel de DC Super Hero Girls de straten schoon van criminaliteit!

In de iconische stad Metropolis proberen de DC Super Hero Girls een evenwicht te vinden tussen hun gewone leven als tiener op de middelbare school en hun superhelden alter ego.

Nieuwe afleveringen van 'DC Super Hero Girls'!

Vanaf 14 september, elke weekdag om 15.30 uur

Wanneer ze niet bezig zijn met typische tienerproblemen zoals sociale hiërarchie of het behalen van goeie punten op school moeten ze al hun krachten aanwenden om vijanden als Harley Quinn, Catwoman of Poison Ivy te stoppen!

Elke heldin heeft haar eigen specifieke krachten, maar samen zijn ze sterker dan ooit!

Nieuwe afleveringen van 'Teen Titans Go!'

Vanaf 21 september, elke weekdag om 17.30 uur

De 'Teen Titans' – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven – zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in 'Teen Titans Go!'. Ontdek hoe het leven van een tiener-superheld er nu echt uitziet… wanneer de cape af gaat. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef alle avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassen toezicht, en natuurlijk alle grappige momenten daar tussenin. Één ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur!

'Apple & Onion' zijn terug!

Vanaf 7 september, van maandag tot vrijdag om 16.20 uur

In 'Apple & Onion' volgen we de avonturen van twee beste vrienden in een 'foodiversum'. Ze verhuizen naar de grote stad, waar ze de - gezonde - buitenbeentjes zijn. In hun nieuwe, bruisende omgeving kijken ze hun ogen uit en gebruiken ze hun optimistische attitude, humor en out-of-the-box denken om elke uitdaging en elk avontuur op hun pad tot een goed einde te brengen!

De reeks werd gecreërd door George Gendi en bevat de stemmen van onder andere Richard Ayoade ('The IT Crowd') en Roger Craig Smith ('Batman Arkham', 'Assassin's Creed').

Première: Kingdom Force!

Vanaf 1 september, elke dag om 18.00 uur

Maak kennis met de 'Kingdom Force!'. Een groep van vijf heldhaftige dieren die tot het uiterste gaan om hun domeinen en hun soort te redden. Zo worden ze keer op keer de helden van de dag! Gewapend met hypermoderne voertuigen die samen een supercoole robot kunnen vormen, voorkomt de Kingdom Force milieurampen en beschermen zij hun wereld. Kom alles te weten over hun geweldige leider, Luka de wolf, of over de schattige en snelle cheetawelp Jabari – en alle andere leden van de 'Kingdom Force' – alleen op Boomerang!

'Kingdom Force' bekijk je vanaf 1 september elke dag om 18.00 uur bij Boomerang.

Nieuwe afleveringen van 'Flap de Hond'!

Vanaf 21 september, elke dag om 17.20 uur

Hij is klein en speels, maar laat dat je niet van de wijs brengen. 'Flap de Hond' is ondanks zijn kleine formaat altijd al een held geweest! Ga mee met Flap op avontuur en red zijn vrienden in nood, zelfs wanneer er vele obstakels in de weg staan. Flap is het vriendje dat je altijd al had willen hebben. Hij is dapper en enthousiast, en wanneer hij extra krachten en lef nodig heeft, doet hij zijn cape om en springt hij midden in de actie. Beleef samen avontuurlijke en verrassende missies, boordevol met de meest grappige situaties.