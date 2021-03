Terug bij VTM GOLD: 'Ons Geluk', Vlaamse topreeks naar het werk van Gerard Walschap

Foto: VTM © DPG Media 2021

VTM was midden jaren negentig trendzetter met zijn prestigieuze fictiereeksen. En van die series was 'Ons Geluk', naar de romans van Gerard Walschap. De boeken werden in een scenario gegoten door Paul Koeck. De serie was een succes over de hele lijn. Vanaf vanavond kan je het opnieuw volgen bij VTM GOLD.

Paul Koeck slaagde er in om de verschillende Walschap-romans tot één televisiescenario om te toveren. 'Ons Geluk' vertelt het verhaal van het Brabant van de jaren '50. Het verhaal speelt zich af in het landelijke Lagerzeel, waar verschillende personages uit de boeken van Walschap elkaar ontmoeten.

Het hoofdpersonage is René Hox, de zoon van Trist en Trien. Dit tweetal waren de vrije vogels van het dorp. René begint echter van zijn ouders te vervreemden als hij een tijdje intens contact heeft met het burgerlijke milieu. Uiteindelijk wordt hij door Onckeloms, een brouwer, in huis genomen en leert hij er de katholieke Leontien kennen.

In de reeks speelden een aantal topacteurs zoals Johan Heldenbergh, Veerle Dobbelaere, Nand Buyl en Chris Lomme mee. Het betekende ook de doorbraak voor jonge acteurs zoals Mathias Sercu en Axel Daeseleire.

'Ons Geluk', vanaf maandag 1 maart 2021 bij VTM GOLD.

