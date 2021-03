Terroristenjager die Salah Abdeslam oppakte onthult identiteit in 'Telefacts NU'

Voor het eerst in ons land onthult een lid van de Speciale Eenheden zijn identiteit in 'Telefacts NU'. Vijftien jaar lang werkte Lio als 'Iris' bij de politie, het Speciale Interventie Eskadron (SIE).

Hij was een bevoorrechte getuige tijdens de acties in Verviers, Vorst en Molenbeek, waar hij jacht moest maken op moslimterroristen. In Telefacts NU onthult hij exclusief voor televisie zijn identiteit en praat hij open over hoe hij Europa's meest gezochte terrorist, Salah Abdeslam, oppakte. 'Abdeslam was de Osama Bin Laden van Europa', vertelt Lio. 'Toen we hem oppakten, zag hij eruit als een verwilderde, verloren jongeman. Fel vermagerd en grauw in het aangezicht. Maar anderzijds ook wel opgelucht dat hij eindelijk opgepakt werd.'

Lio onthult zijn identiteit als eerbetoon aan zijn collega's die nog steeds bij het SIE werken en die, vanuit de schaduw, te weinig erkenning krijgen voor het moeilijke werk. Zelfs voor de heldhaftige acties in de periode van moslimterreur zijn ze nooit officieel bedankt, zegt Lio. 'Ook de collega's die gewond zijn geraakt hebben nooit een eerbetoon gekregen. Dat steekt wel, ja.'

Voor Lio is het niet alleen een eerbetoon aan zijn collega's, in 'Telefacts NU' getuigt hij ook over de werkomstandigheden waarin het elite team van de politie moest werken. Zo zijn de gebouwen waarin ze moesten trainen en overnachten in erbarmelijke staat, regende het binnen en is er geen drinkbaar kraantjeswater, zegt hij. 'Vaak moesten we overnachten in de kazerne, maar die is daar absoluut niet op voorzien. We moesten letterlijk in de gang slapen. Bepaalde gebouwen zijn gesloten omdat er teveel dode duiven lagen en duivenpoep. Kraantjeswater mag je niet drinken omdat er dertien keer te veel lood in het water zit. Echt schrijnende toestanden. De beveiliging was ook zo lek als een zeef.' Nu hij zijn identiteit onthuld heeft, kan Lio openlijk praten over wantoestanden bij het SIE.

Die frustratie komt ook boven wanneer Lio stilstaat bij de twee maten en gewichten die soms gehanteerd worden. Bij het onderzoek naar de overlevende terrorist van Verviers nam niemand de moeite om hem of zijn collega’s, die in de letterlijke vuurlinie lagen, te verhoren over de rol van de terrorist. Daardoor kon de man een lichtere straf krijgen. 'Een reconstructie is er nooit geweest. Daarom is die terrorist kunnen ontkomen met een lichte straf', vertelt Lio. 'Anderzijds werden mijn collega’s wel onderzocht en verhoord, tot de dag van vandaag, en moeten ze zich verantwoorden dat het gebruik van dodelijk geweld die dag wel gerechtvaardigd was. Zulke zaken zijn echt frustrerend', zegt Lio.

Lio schreef het boek 'Terroristenjager' en doet zijn verhaal op televisie exclusief voor 'Telefacts NU'.

