'Temptation Island': beelden van gebroken Elke komen hard aan bij Arda

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

De heftige beelden die de dames te zien kregen tijdens het kampvuur hebben indruk gemaakt. Zeker Elke kreeg het zwaar te verduren. 'Ik wil gewoon weten waarom ik niet goed genoeg ben. En zij wel.'

Arda en Eline hadden een romantische overnachtingsdate en hebben er duidelijk van genoten. Arda: 'Alles wat ik hier meemaak is een once in a lifetime gebeurtenis. Dus ik hoop gewoon dat ik iets kan overhouden aan 'Temptation' en dat zou dan Eline zijn voor mij.'

De relaties komen steeds zwaarder onder druk te staan, en dat zorgt voor veel onrust en emotie. Het vertrouwen is ver zoek. Vanavond zijn het de mannen die beelden te zien krijgen van hun partner. En dat wordt een confrontatie die niemand onbewogen laat. Karim: 'Ik vind dat ze me voor schut zet op tv en ik vind dat ik dat absoluut niet verdien.'

Ondanks zijn emotionele reactie tijdens het kampvuur heeft Arda nog geen spijt van zijn misstap: 'Ik denk dat dit gewoon het moment was om haar zo fel te breken en haar misschien sterker te maken als persoon.'

'Temptation Island', vrijdag 1 mei om 20.35 uur bij VIJF.