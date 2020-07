'Telefacts Zomer' duikt mee in de wereld van Britse afvalverwerkers

Wereldwijd produceren we met z'n allen zo'n twee miljard ton afval per jaar. Die afvalberg wordt elk jaar groter, ook bij onze Britse buren. In het Verenigd Koninkrijk alleen al wordt jaarlijks meer dan 200 miljoen ton vuilnis opgehaald.

'Telefacts Zomer' loopt op dinsdag 28 en donderdag 30 juli om 21.50 twee afleveringen lang mee met de Britse afvalverwerkers.

Tussen het afval vinden ze onder meer hondenvoer, juwelen, Nintendo's, antieke dildo's en zelfs een Boeing 737. 'Jammer dat zo'n groot beest eraan moet', zegt Mark Gregory, die vliegtuigen ontmantelt en de onderdelen voor miljoenen euro's verkoopt. En tussen de rommel op het stort doen de afvalverwerkers soms ook akelige ontdekkingen, zoals menselijke resten.

'Telefacts Zomer', dinsdag 28 en donderdag 30 juli om 21.50 uur bij VTM.