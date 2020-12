'Telefacts NU': villa's voor miljardairs, superrijken kopen Vlaams vastgoed belastingvrij

'Telefacts NU' volgt dinsdag vastgoed-adviseur Ignace Meeuwissen en duikt daarmee onder in de wereld van miljardairs die in Vlaanderen vastgoed kopen.

Het gaat vaak om Russische oligarchen of Chinese miljardairs die tientallen miljoenen neertellen voor een woonst, prijzen die geen enkele Vlaming kan betalen.

Ignace Meeuwissen kocht in het verleden al huizen in het buitenland voor ex-president Barack Obama, illusionist David Copperfield en superster Cher. In 'Telefacts NU' zoekt hij onder meer een koper voor een villa in Kapellen, een gigantische woning met apart kantoor en personeelsvertrekken. Totale oppervlakte: 10 hectare. Vraagprijs: 20 miljoen euro. Meeuwissen is op dit moment in onderhandeling met een schatrijke Chinees in de duivensport die plannen heeft om er een duiventil te plaatsen.

Uit onderzoek van 'Telefacts NU' blijkt bovendien dat luxe vastgoed in Vlaanderen heel vaak belastingvrij wordt gekocht. Het vastgoed wordt ondergebracht in vennootschappen waarbij er geen registratierechten moeten worden betaald op de koop en geen meerwaardebelasting op de verkoop. Op deze manier loopt de schatkist tientallen miljoenen mis, zegt Prof. fiscaal recht Michel Maus (VUB): 'Superrijken brengen al gauw hun vermogen onder in aparte vennootschappen. Het voordeel daarvan is dat men buiten het normale circuit transacties kan doen. Men betaalt dan geen registratierechten die de gewone burger wél moet betalen, en die al snel kunnen oplopen tot meer dan tien procent. Niemand weet hoeveel geld de fiscus hiermee ontloopt, want die transacties worden niet geregistreerd, maar het gaat om heel veel geld.'

