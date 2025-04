Tea Time onthullingen, breekbare masters en eerste regendruppels op Mooncake Day in 'Kung Fu Helden'

De 'Kung Fu Helden' zijn inmiddels halverwege hun intensieve Shaolin Kung Fu-opleiding en dat begint zijn sporen na te laten. Zowel fysiek als mentaal worden ze tot het uiterste gedreven.

Tijdens een ogenschijnlijk eenvoudige loopopdracht, uitgevoerd onder een verzengende hitte, blijkt al snel dat deze training niet alleen draait om uithoudingsvermogen. Het is een ware test van karakter, doorzettingsvermogen en samenwerking. 'Moeten wij gaan lopen in 35 graden? Gevoelstemperatuur 1 miljoen? Ik was een beetje aan het duizelen', klinkt het bij Anke Buckinx. Zetten ze door ondanks de uitputting? En steunen ze elkaar als echte brothers and sisters? In het Shaolin-klooster geldt één les boven alles: je groeit pas als je bereid bent jezelf tot het uiterste te pushen. Na de loodzware opdracht volgt het geluksmoment van de dag. 'Als een geschenk van de hemel vielen de eerste regendruppels', lacht Sabine Hagedoren.

Niet alleen de natuur, ook de woorden van master Heng Yi doen wonderen bij de studenten. Een openhartige Tea Time sessie met Nora Monsecour brengt nieuwe inzichten naar voren. Nora worstelt al haar hele leven met de oordelen van anderen. Hoe kan ze zich wapenen tegen een wereld die blijft veroordelen? 'Als je je nog steeds geraakt voelt, betekent het dat de afstand tussen jou en hen nog te klein is', vertelt master Heng Yi. 'Je moet de berg beklimmen, zodat ze je niet meer kunnen raken.' De woorden komen binnen. Voor het eerst voelt Nora iets wat ze nooit eerder écht ervaren heeft: dankbaarheid. 'Mijn papa zegt vaak dat ik dankbaar moet zijn, maar ik denk altijd dat hij zeurt omdat ik dat eigenlijk nog niet echt gevoeld heb. Nu voel ik het voor het eerst', zegt Nora. 'Ik ben dankbaar voor mijn lichaam, voor mezelf, voor alles. Maar tegelijkertijd ben ik ook bang om terug naar huis te gaan.'

Ook Jeroen Perceval voelt zich diep geraakt door de gesprekken met de Masters. De meditatie over vergeving opent oude wonden. 'Er kwam veel los en dat deed deugd', zegt Jeroen. 'Ik voel dat deze ervaring me wil laten groeien op verschillende manieren.'

Na de fysieke en emotionele inspanningen heeft master Yan Lei nog een verrassing in petto voor de studenten: mooncakes. 'Vandaag is het Mooncake Day, een belangrijke feestdag voor Chinese families. Ik zie dat jullie hard werken. Jullie verdienen het om geliefd te worden', vertelt hij emotioneel.

