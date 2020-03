Tatiana en Lothar & Laura en Sonny verzetten gedachten met adrenalineshot in 'Blind Getrouwd'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Meer dan 1 miljoen kijkers (1.046.143; live +3) droomden bij de vorige aflevering van 'Blind Getrouwd' weg van de exotische bestemmingen van de huwelijksreizen: Kenia, Bali, Thailand en Mexico. Ondertussen zijn de koppels al enkele dagen op honeymoon.

Bij Tatiana en Lothar loopt het wat stroef. Na een moeilijke avond proberen ze hun gedachten te verzetten met een Thaise kookworkshop, helemaal Lothars cup of tea want hij is een hobbykok. Daarna volgt in de jungle van Phuket een opdracht van seksuologe Lotte Vanwezemael: ze gaan swingen. Niet met een ander, wel van boom tot boom om de adrenaline en eventuele andere hormonen hun werk te laten doen.

Ook Sonny en Laura zitten in een impasse. Na een openhartig gesprek over hun verschil in tempo hebben ze beslist om het wat rustiger aan te doen. Ze gaan naar een bekende surfspot in Bali, een kolfje naar de hand van de avontuurlijke Sonny.

Ook Nick en Christophe mengen zich in Mexico onder de locals. Ze krijgen een privéles salsa. Christophe blijkt overigens een wel zeer vreemde obsessie te hebben.

En bij Winnie en Jonah is er geen vuiltje aan de lucht, integendeel: daar hangt een flinke portie romantiek. Ze gaan varen, snorkelen en zelfs wat duiken, een hobby van Winnie.

'Blind Getrouwd: Naspel' op VTM GO met Lothar, Sonny en experte Sarah Hertens

Tijdens de huwelijksreis wordt duidelijk dat vooral de vrouwen het moeilijk hebben om zich open te stellen voor hun man. Bab en Sean praten met Lothar, de man van Tatiana en Sonny, de partner van Laura. Zij praten over kwetsbaar durven zijn en moeilijke gesprekken aangaan. De mannen zien er misschien uit als bad boys, maar tijdens Blind Getrouwd hebben ze het aangedurfd om hun gevoelige kant te tonen. Relatietherapeute Sarah Hertens legt uit dat er twee soorten partners zijn en hoe dat in vele relaties voor problemen zorgt. En er wordt een gewaagd spelletje 'Never have I ever' gespeeld.

'Blind Getrouwd', zondag 15 maart om 19.55 uur bij VTM.