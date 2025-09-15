Tafelspringers nodigen televisiecollega's uit aan hun eigen tafel in nieuwe 'Komen Eten'-week

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
maandag 15 september 2025
Stijn Baert, Nele Somers, Jef Neve en Lynn Van den Broeck verwelkomen hun televisiecollega's aan hun eigen tafel voor een onvergetelijk etentje. En ja, ook hier zullen bordjes worden bovengehaald, al is het dit keer om elkaar punten te geven op het eten, sfeer en gastvrijheid.

De week begint bij Stijn Baert, professor arbeidseconomie en volgens zichzelf dé expert in steak-friet: 'Wat ik het liefste eet is steak-friet, ik heb er zelfs een boek over geschreven', lacht hij. Later op de avond heeft hij voor zijn gasten nog een verrassing in petto.


Advocate Nele Somers ruilt voor één keer haar wetboeken in voor kookboeken. De voormalige Miss Belgium Beauty 2018 staat te popelen om haar gasten te verwennen met een smaakvol diner en een flinke portie charme. Bekende pianist en componist Jef Neve neemt zijn gasten mee naar het walhalla van zijn leven: zijn eigen studio. Daar zorgt hij voor een exclusief nummer dat hij speciaal voor deze gelegenheid heeft gecomponeerd. Tenslotte brengt actrice, tafelspringer en Clouseau fan Lynn Van den Broeck haar enthousiasme naar de keuken.

'Komen Eten bij De Tafel van Gert/Tine', maandag tot donderdag om 21.15 uur op Play4 en Goplay.


logo Play Crime logo

Een verpleegkundestudent wordt neergeschoten naast een community college in Houston. De moordenaar vlucht in een rode auto. De rechercheurs construeren de laatste vierentwintig uur van het leven van het slachtoffer.

'Homicide: Hours to Kill', om 20.30 uur op Play Crime.

