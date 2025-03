'Taboe' zondag met slachtoffers van misbruik en mishandeling

Philippe trekt deze week naar Nederland met vier mensen die slachtoffer zijn van misbruik en mishandeling: Meredith, Paul, Carolien en Hans. Vier zeer moedige mensen die elk met hun eigen getuigenis aan andere slachtoffers willen tonen dat ze niet alleen zijn.

Ze trekken eropuit tussen de koeien, in het nabijgelegen weiland, eten een ijsje en spelen een wedstrijdje petanque.

De gasten:

Carolien (32) is gelukkig getrouwd en baasje van een hond. Carolien groeide samen met haar 2 zussen op in een instabiele thuissituatie. De zoveelste stiefvader die in haar leven kwam, was iemand die plots wel heel veel aandacht had voor haar. Van het een kwam het ander. In een talkshow hoort ze wat later voor het eerst iemand spreken over seksueel misbruik en beseft ze wat er aan de hand is. Haar deelname aan Taboe is voor haar heel belangrijk en maakt deel uit van haar verwerkingsproces.

Paul (57) is trotse vader van één dochter. Tijdens zijn opvoeding wordt Paul vaak heel hardhandig aangepakt door zijn vader. Na meldingen van mishandeling worden Paul en zijn zussen ondergebracht in een opvangtehuis, waar hij ook fysiek mishandeld wordt. Paul leert daar zijn beste vriendin kennen die hem voor het eerst toont wat warmte is. Het fysieke geweld en het voortdurende gevoel van onveiligheid hebben een grote invloed gehad op Pauls relaties. Maar zijn verleden is ook een drijfveer om op professioneel vlak de zorgsector grondig aan te pakken. Dat doet hij elke dag, stap voor stap, in de hoop het voor andere mensen beter te maken.

Meredith (55) heeft een eigen bedrijf in coaching met als specialiteit: paardentherapie. Meredith werd als kind verwaarloosd, haar vader was afwezig en haar moeder liet haar als baby vaak alleen thuis. Voor Meredith is het enorm belangrijk dat we een Taboe-aflevering rond deze thematiek maken omdat het zo moeilijk is voor slachtoffers om in hun eigen verhaal te gaan staan en het niet weg te wuiven als een fait divers. Het vergt heel veel moed om te durven voelen wat je diep vanbinnen voelt.

Hans (46) heeft 2 kinderen en 2 pluskinderen en werkt in de bijzondere jeugdzorg. Toen Hans 11 jaar was, werd hij een jaar lang (seksueel) misbruikt door een vriend van de familie. Na een jaar probeert Hans zijn verhaal thuis te doen, maar veel ruimte om erover te praten is er niet. Het contact met de persoon in kwestie werd verbroken. Jaren later toont zijn moeder hem een krantenartikel over de bewuste man, die nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat is het moment waarop Hans helemaal breekt. 15 jaar intense therapie zorgt ervoor dat Hans nu als een positieve man door het leven kan gaan, maar de littekens blijven.