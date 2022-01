'Taboe' zondag met mensen die geworsteld hebben met een verslaving

Philippe Geubels trekt zondag naar de Gaumestreek met vier mensen die hebben geworsteld met een verslaving. Hij leert zijn gasten kennen als warme mensen met een grote kwetsbaarheid.

Philippe komt te weten hoe zijn gasten tijdens langere periodes in hun leven de roes opzochten. De redenen daarvoor en de omstandigheden ervan mogen dan wel erg uiteenlopend zijn, toch zijn de overeenkomsten groot genoeg om troost en begrip bij elkaar te vinden. Philippe luistert naar verhalen over een moeilijke jeugd, opgroeien in een omgeving waar verslavingen al aanwezig zijn, wegvluchten van problemen en eenzaamheid.

Samen met zijn gasten bezoekt hij het Bastogne War Museum en het Kasteel van La Roche-en-Ardenne. Ze gaan voor wat fysieke inspanning tijdens het muurklimmen en rijden op een huifkar in de Bison Ranch. Maar er is ook ruimte voor rust, aan de kalme wateren van de Semois aan de Pont Saint Nicolas. Tot er gezelschapsspelletjes worden gespeeld: iedereen wil winnen, en ondanks de zware problematiek van de aflevering wordt er bijzonder veel gelachen.

De geportretteerden

Jolan (34) is al vijf jaar clean, nadat hij van zijn 18e tot 27e verslaafd was aan cocaïne en heroïne. Hij werd gedurende die periode tot wel 25 keer toe opgenomen, maar de intentie kwam nooit uit zichzelf. Dat maakte dat hij telkens opnieuw faalde. Nu heeft hij een vriendin en een jonge tweeling en woont in de rand van Gent, ver weg van de dealers in Antwerpen waar hij opgroeide.

Mandy (33) is al elf jaar clean. Ze kickte op haar negentiende af van een verslaving aan cannabis, speed en cocaïne. Toen ze op kot ging in Leuven waren het de eenzaamheid en de onzekerheid die de verslaving aanwakkerden. Om van haar verslaving af te raken, liet ze zich opnemen in een ontwenningskliniek waar ze negen maanden in behandeling is geweest.

Davy (38) is ondertussen twee jaar clean. Hij was verslaafd aan coke en aan gokken, een combinatie van twee verslavingen die elkaar alleen maar versterken. Davy raakte bijna alles kwijt, maar vond de kracht om de draad terug op te pikken. Al heerst het gevoel van eenzaamheid nog steeds heel sterk.

Lawrence (35) is al vier jaar nuchter en raakte van zijn verslaving af met de hulp van zijn vriendin. Lawrence had een alcoholverslaving, die begon toen hij in de jeugdbeweging zat. Hij merkte al snel dat er bij hem geen rem stond op het drinken, in tegenstelling tot bij zijn vrienden. Ondertussen is hij vader geworden en staat hij als leerkracht in het lager bijzonder onderwijs.

'Taboe', zondag 30 januari om 20.05 uur op Eén.