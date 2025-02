'Taboe' zondag met doven en slechthorenden

Philippe gaat op vakantie met vier doven en slechthorenden: Sammy, Bart, Stephanie en Bart. Philippe leert wat het is om te functioneren in een groep met vier mensen wiens wereld niet om geluid draait.

Hij gaat samen met zijn gasten naar een pretpark, ze geven een feest in de tuin van het vakantiehuis en dansen op het ritme van de zwaarst mogelijke bassen. Want bassen kan je ook voelen.

De gasten:

Bart V.H. (47) werd doof als gevolg van een zware hersenvliesontsteking toen hij 3 jaar oud was. Zijn ouders hebben hem alle mogelijke kansen gegeven om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de horende wereld. Hij gebruikt ook zijn stem, wat niet voor elke dove even evident is. Toen Bart op latere leeftijd aan de slag ging als maatschappelijk werker in een dovenschool, ging er voor hem een nieuwe wereld van communicatie open: die van Vlaamse Gebarentaal. Bart is getrouwd en heeft een nieuw samengesteld gezin met vijf kinderen. Hij heeft een enorme passie voor muziek.

Sammy (36) is doof, net als zijn hele familie: zijn moedertaal is Vlaamse Gebarentaal. Sammy heeft zijn eigen bedrijf waar al zijn medewerkers ook doof zijn. Hij is samen met Sara en samen hebben ze twee kindjes. Net als Sara en Sammy zijn ook hun beide kindjes doof. Voor Sammy is doof zijn geen beperking, hij is opgegroeid in een dove wereld en doof zijn maakt deel uit van zijn identiteit.

Bart V.L. (40) werd geboren met het syndroom van Usher: hij is doof en zal op termijn ook blind worden. Bart botst steeds meer op zijn limieten en de afhankelijkheid speelt hem parten. Desondanks blijft Bart een opgewekt persoon die heel graag deel uitmaakt van een groep en mensen graag de dovenwereld wil tonen. Bart is getrouwd met Liesbeth en samen hebben ze drie kinderen. Zij zijn allemaal horend.

Stephanie (31) is doof geboren en heeft een cochleair implantaat. Stephanie is tweetalig: vloeiend in Vlaamse Gebarentaal en in gesproken taal. Ze geeft les in het BUSO en is een heel gedreven leerkracht. Stephanie heeft een horende partner, woont in Hasselt en is voorzitster van een dovenclub.

'Taboe', zondag 16 februari om 20.00 uur op VRT 1 en VRT MAX.