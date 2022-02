'Sturm der Liebe': week 9 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 28 februari 2022 - aflevering 3526

Rosalie zet haar plan voort, ze wil Michael tonen dat ze hem respecteert als dokter en ze maakt een gezonde taart voor hem. Maja zorgt voor Selina, die zich niet lekker voelt. Ze stopt haar in bed, waardoor Selina geen nieuwe make-up kan opdoen. Hierdoor voelt ze zich de volgende dag veel beter, en daar is Ariane niet blij mee. Wanneer de pianisten voor het concert afhaken, vragen Robert en Werner aan Michael en Cornelia om hen te vervangen.

Dinsdag 1 maart 2022 - aflevering 3527

Werner hoopt nog steeds dat André zal terugkeren en wil geen nieuwe chef-kok aannemen. Robert is het hier niet mee eens en ze krijgen ruzie. Maar dan duikt André effectief op in het Fürstenhof. Hij herinnert zich echter niets meer. Max is in de wolken en is ervan overtuigd dat hij en Jil een koppel zullen worden, ook al is zij getrouwd. Michael is boos omdat hij door Rosalies acties een boete riskeert.

Woensdag 2 maart 2022 - aflevering 3528

Werner en Robert kunnen niet geloven dat André zijn geheugen kwijt is en proberen met hem herinneringen op te halen. André voelt zich erg overdonderd door de situatie. Hij is helemaal niet blij met wie de oude André was. Christoph plant een romantische avond met Selina in de alpenhut.

Donderdag 3 maart 2022 - aflevering 3529

Op zoek naar fotoalbums die André's geheugen zouden kunnen terugbrengen, stuit Robert op een videocassette van Cornelia. Hierop staan beelden uit haar tienerjaren. Rosalie is bang dat zal uitkomen dat zij de postkaarten verstuurde en ze biecht alles op aan Michael. Hij is woedend en eist dat ze haar excuses gaat aanbieden aan André.

Vrijdag 4 maart 2022 - geen uitzending

UK Open Darts

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur (wisselend) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!