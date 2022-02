'Sturm der Liebe': week 8 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 21 februari 2022 - aflevering 3521

Selina is verbijsterd wanneer ze ontdekt dat Ariane tegen haar gelogen heeft. Ze eist dat haar vriendin terug naar de politie gaat om haar verklaring aan te passen. Christoph is opgelucht dat Selina hem eindelijk gelooft. Na een gezellige namiddag met Max valt Maja in slaap onder een boom. Ze heeft een romantische droom over Florian. Erik heeft een deal voor Werner: een schaakspel zal bepalen wie het bos krijgt. Rosalie doet er alles aan om Michael uit het appartement te krijgen.

Dinsdag 22 februari 2022 - aflevering 3522

Maja en Florian proberen in het bos een foto te maken van een zeldzame boshoen. Er zijn echter stropers die het op het dier gemunt hebben. Na zijn nederlaag moet Erik Werner een document bezorgen waarin hij verklaart geen juridische stappen te zullen ondernemen. Hij geeft echter niet op en weet Ariane en Robert aan zijn kant te krijgen. Christoph en Selina kunnen niet van hun prille geluk genieten. Ariane vraagt Selina om haar relatie met Christoph te verbreken.

Woensdag 23 februari 2022 - aflevering 3523

Ariane heeft een nieuw plan: ze bezorgt Selina make-up met een gif dat duizeligheid, misselijkheid en hartproblemen veroorzaakt. Daarna wil ze Christoph op de hoogte brengen en hem enkel het tegengif geven in ruil voor zijn aandelen. Florian en Erik maken ruzie over het bos en Maja probeert te bemiddelen. Alfons neemt Max even apart en zegt hem dat hij niet mag flirten met de hotelgasten. Max luistert niet en gaat toch naar het verjaardagsfeestje van Jil, een van de gasten. Door haar tics van Cornelia niet goed liegen en ze vraagt hulp aan Michael.

Donderdag 24 februari 2022 - aflevering 3524

Max probeert Jil te ontlopen en in een impuls kust hij Amelie. Amelie reageert niet al te enthousiast en ook Alfons kan er niet mee lachen. De verdeling van het bos is bij de notaris vastgelegd en dat moet gevierd worden. Rosalie ergert zich aan Michael. Een droom zorgt er echter voor dat haar houding tegenover hem verandert. Ze wil proberen een goed mens te zijn, zodat Michael verliefd wordt op haar en besluit Hildegard als rolmodel te nemen.

Vrijdag 25 februari 2022 - aflevering 3525

Rosalie zet haar plan voort, ze wil Michael tonen dat ze hem respecteert als dokter en ze maakt een gezonde taart voor hem. Maja zorgt voor Selina, die zich niet lekker voelt. Ze stopt haar in bed, waardoor Selina geen nieuwe make-up kan opdoen. Hierdoor voelt ze zich de volgende dag veel beter, en daar is Ariane niet blij mee. Wanneer de pianisten voor het concert afhaken, vragen Robert en Werner aan Michael en Cornelia om hen te vervangen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur (wisselend) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!