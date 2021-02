'Sturm der Liebe': week 8 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 22 februari 2021 - aflevering 3261

Marianne probeert Jessica in de val te lokken en haar plannetje lukt. Wanneer Henry hierdoor in de problemen komt, wijst Jessica naar zijn moeder. Zij beweert niets met de zaak te maken te hebben. De vrijgezellenfeestjes voor Denise en Joshua zijn volop bezig, alleen zij zelf ontbreken. André is terug en wil Linda graag zien, maar zijn plannen worden gedwarsboomd.

Dinsdag 23 februari 2021 - aflevering 3262

Denise kijkt uit naar haar huwelijk met Joshua, maar dan verschijnt er een onverwachte gast. Jessica probeert met Marianne te praten nadat ze de schuld op zich nam in het bijzijn van Henry. Marianne zegt dat ze er alles aan zal doen om Henry op andere gedachten te brengen. Hildegard wil graag een cursus pottenbakken volgen. Alfons is niet zo enthousiast over de nieuwe hobby van zijn vrouw.

Woensdag 24 februari 2021 - aflevering 3263

Franzi staat onverwacht oog in oog met haar droomman en beleeft een romantisch moment. Maar is hij wel de ware? Christoph wordt geconfronteerd met zijn verleden. Linda praat met hem en vraagt hem om zijn kinderen eindelijk de volledige waarheid te vertellen. Fabien keert terug uit Leipzig en heeft goed nieuws.

Donderdag 25 februari 2021 - aflevering 3264

André verrast Linda met een romantische filmavond. Wanneer André struikelt, belanden ze samen lachend op de bank. Volgt er een kus? Valentina maakt toekomstplannen met Fabien en stelt voor om te gaan samenwonen. Fabien is overweldigd door haar voorstel. Eva en Robert zijn niet enthousiast. Marianne doet Henry een verrassende suggestie: ze wil dat hij zijn bankkaart aan Jessica geeft om haar te testen. Hildegard en Alfons gaan samen naar de pottenbakkersles. Alfons bakt er niets van, maar Hildegard wil niet dat hij opgeeft.

Vrijdag 26 februari 2021 - aflevering 3265

Franzi krijgt de onbekende ruiter niet uit haar hoofd. Wanneer ze hem toevallig tegenkomt tijdens een wandeling, is ze weer helemaal verliefd. Ondanks alles besluit Denise haar zus in de psychiatrie te bezoeken om afscheid te nemen. Daarna vertrekt ze met Joshua naar Parijs. Natascha vertelt Linda enkele pittige details over het verleden van André en ze besluit afstand te houden. André denkt dat zijn broer hier achter zit.

