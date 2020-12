'Sturm der Liebe': week 50 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 7 december 2020 - aflevering 3206

Valentina hoopt dat haar ouders zich zullen verzoenen. Denise laat Elmar gaan. Lucy zorgt voor problemen in de relatie van Romy en Paul. Alfons geeft zijn plan niet op. Robert moet de picknick met Eva onderbreken want er zijn problemen in de keuken van het hotel. Denise moet een moeilijke beslissing nemen. Michael helpt Alfons met zijn gedicht voor Hildegard. Een romantische avond bezorgt Alfons meteen ook inspiratie.

Dinsdag 8 december 2020 - aflevering 3207

Annabelle beseft dat haar plan om Denise en Christoph uit elkaar te drijven, mislukt is. Ze is woedend en bedenkt een moorddadig plan. Ondanks de kus weet Robert niet of hij Eva wel kan vertrouwen. Eva voelt zich beledigd. Jessica dreigt te worden ontmaskerd door Henry, maar ze weet zich uit de situatie te redden. Alfons is nog steeds niet tevreden over zijn gedicht. Fabien brengt hem op een ander idee om Hildegard te verrassen.

Woensdag 9 december 2020 - aflevering 3208

Zal Jessica in haar opzet slagen? Denise heeft heel wat problemen op professioneel vlak. Alfons bereidt zijn verrassing voor Hildegard voor. Jessica is vastbesloten om Luna te ontvoeren. Lucy beseft dat ze te ver gegaan is en biecht de waarheid op aan Romy. Ze gaat op zoek naar een nieuwe verblijfplaats. Denise vreest dat haar goede reputatie als restaurateur om zeep is. Hildegard vermoedt dat Alfons iets voor haar verbergt.

Donderdag 10 december 2020 - aflevering 3209

Eva vertelt Robert de waarheid. Jessica neemt Henry in vertrouwen. Denise zoekt afleiding van haar problemen. Eva en Robert brengen een leuke avond door met Valentina. Nadat Natascha door Henry wordt vrijgelaten, vertelt ze Michael wat er op de boerderij gebeurd is. Annabelle zet haar plan tegen Denise voort.

Vrijdag 11 december 2020 - aflevering 3210

De verrassing van Alfons is geslaagd. Romy legt het bij met Lucy. Christoph komt dichter bij zijn doel. De intriges van Annabelle lopen uit de hand. Tijdens de wedstrijd geven Denise en Joshua het beste van zichzelf. De sfeer is uitbundig en niemand merkt dat Annabelle van de gelegenheid gebruikt maakt om haar moorddadige plan uit te voeren. Alles loopt uit de hand, waardoor niet alleen het leven van Denise in gevaar is.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

