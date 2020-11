'Sturm der Liebe': week 48 (2020) - PREVIEW

Maandag 23 november 2020 - aflevering 3196

Michael begint meer en meer van zijn nieuwe baan te genieten. Annabelle wil nu eindelijk weten of Denise en Joshua een stel zijn en ze neemt drastische maatregelen om de waarheid aan het licht te brengen. Eva en Robert groeien weer naar elkaar toe, maar Eva is in de war. Natascha geeft Valentina acteerlessen.

Dinsdag 24 november 2020 - aflevering 3197

Denise ontmoet kunstliefhebber Elmar Lubowitsch, die grote belangstelling toont voor het werk van schilder Achleitner. Toch krijgt ze meer en meer het gevoel dat hij eigenlijk vooral interesse heeft in haar. Eva en Robert delen enkele fijne herinneringen. Michael vindt dat Natascha te veel met zichzelf bezig is en probeert haar dat duidelijk te maken.

Woensdag 25 november 2020 - aflevering 3198

Denise is verrast door de beweringen van Elmar. Valentina ontdekt dat Robert een date heeft met Lucy. Henry wil graag burgemeester worden. Elmar bekent tegenover een verbaasde Denise dat hij haar vader is. Joshua vindt dat Denise de man beter moet leren kennen, maar Annabelle denkt dat Elmar een oplichter is. Paul keert terug uit Berlijn en is blij om Romy en Luna te zien. Romy voelt zich echter schuldig over de kus met Bela.

Donderdag 26 november 2020 - aflevering 3199

Denise brengt meer tijd door met Elmar en ze begint meer en meer te geloven dat hij haar biologische vader is. Robert beschuldigt Eva ervan het kluisje van Lucy besmeurd te hebben. Eva heeft er echter niets mee te maken en verdenkt Valentina. Paul is er niet over te spreken dat Romy en Bela gekust hebben. Henry neemt de organisatie van het dorpsfeest op zich.

Vrijdag 27 november 2020 - aflevering 3200

Robert verontschuldigt zich bij Lucy voor wat zijn dochter Valentina gedaan heeft. Elmar treft Denise aan in de studio, helemaal over haar toeren. Ook Joshua ontfermt zich over haar. Denise maakt zich zorgen over haar professionele toekomst, maar Joshua heeft zo een idee wie er achter de kunstdiefstal zit. André raadt Jessica aan om nog eens met Paul te praten. Helaas wil die daar niets van weten.

