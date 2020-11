'Sturm der Liebe': week 46 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 9 november 2020 - aflevering 3186

Kort voor de bruiloft komt het tot een conflict tussen Ragnar en Tina. Worden alle misverstanden uit de weg geruimd, of wordt de bruiloft afgelast? Robert ziet het niet meer goedkomen tussen hem en Eva en dat zorgt voor veel verdriet. Henry verontschuldigt zich bij Denise voor zijn samenwerking met Christoph. Bela stopt met fitnessen. Hij weet bij Romy te scoren door haar te helpen met het gedicht dat ze voor Tina schrijft.

Dinsdag 10 november 2020 - aflevering 3187

Ook op hun trouwdag worden Tina en Ragnar door tegenslag achtervolgd. Natascha moet zingen op het huwelijk, maar na de rampzalige uitvoering van het volkslied heeft ze last van plankenkoorts. Jessica maakt zich boos op Bela, ze vindt dat hij aan zijn gewicht moet blijven werken. Bela heeft er echter genoeg van.

Woensdag 11 november 2020 - aflevering 3188

Joshua ontdekt dat Annabelle gelogen heeft. Henry wil Denise niet verliezen. Tina en Ragnar genieten met volle teugen van hun huwelijk, maar kijken er vooral naar uit om alleen te zijn. Desirée heeft het bruidsboeket gevangen, maar gooit het meteen weg. Nils heeft eindelijk toch de moed gevonden en vraagt haar toch ten huwelijk.

Donderdag 12 november 2020 - aflevering 3189

Denise verontschuldigt zich bij Annabelle en zij triomfeert. Joshua is sceptisch over een verklaring van Valentina. Valentina nodigt Robert en Eva uit voor de première van haar theatergroep. Jessica werkt aan haar plan om Bela met Romy te koppelen. Toevallig ontdekt ze dat André ooit een liefdesdrank heeft gemaakt.

Vrijdag 13 november 2020 - aflevering 3190

Romy is blij haar zus Lucy weer te zien. Jessica ontdekt dat André nog een fles liefdesdrank heeft. Joshua en Christoph zijn kwaad op Annabelle. Wanneer Lucy Robert in het Fürstenhof ontmoet, biedt hij haar een job aan. Ze mag als event manager een openluchtdiner organiseren in het hotel.

