'Sturm der Liebe': week 45 (2021) - PREVIEW

Maandag 8 november 2021 - aflevering 3446

Robert maakt ruzie met Cornelia en ze trekt zich terug uit het project. Robert probeert haar ervan te overtuigen om hem toch te helpen. Franzi is diep teleurgesteld in Tim. Steffen denk dat zijn plan gelukt is, maar dan bedenkt Tim zich. Christoph merkt hoe Robert en Werner nog steeds discussiëren over de autorally en probeert dit in zijn voordeel te gebruiken. Alfons besluit om toch terug te keren naar het Fürstenhof. André en Michael ergeren zich aan Rosalie.

Dinsdag 9 november 2021 - aflevering 3447

Steffen probeert nog meer plannen te bedenken om Franzi en Tim tegen elkaar op te zetten. Cornelia minimaliseert haar gevoelens voor Robert, maar als ze ziet dat hij interesse toont in Vanessa, is ze toch jaloers. Michelle is bang om verliefd te worden op Paul en neemt afstand. Paul probeert haar intussen nog steeds te overtuigen om niet op wereldreis te vertrekken. André heeft een idee en wil hem helpen. Hildegard en Alfons besluiten samen op pensioen te gaan en nemen afscheid van het Fürstenhof.

Woensdag 10 november 2021 - aflevering 3448

Als Steffen hoort wat Franzi onder invloed van medicijnen gedaan heeft, is hij geschokt. Wanneer ze weer helder is, gaat Franzi zich verontschuldigen bij Tim, maar die vindt dat hij het voorval bij Werner moet melden. Paul heeft een verrassing voor Michelle en ze brengen een romantische nacht door in de alpenhut. Michelle bekent Paul vervolgens dat ze verliefd is op hem. Hildegard en Alfons maken plannen.

Donderdag 11 november 2021 - aflevering 3449

Vanessa heeft door dat Cornelia geïnteresseerd is in Robert. Ze vraagt haar om hem met rust te laten. Franzi kan haar paniekaanval niet verklaren en gaat naar Michael. Ariane laat Robert weten dat Werner de autorally toch wil laten doorgaan. Op haar advies zorgt Robert ervoor dat de gemeente geen toestemming geeft, tot groot ongenoegen van Werner en Christoph. Michelle wil haar plannen voor een wereldreis niet opgeven en vraagt Paul om mee te gaan.

Vrijdag 12 november 2021 - aflevering 3450

Robert maakt zich zorgen omdat hij Vanessa niet kan bereiken en geen idee heeft waar ze is. Wanneer hij hoort dat ook Cornelia vermist is, gaat hij naar hen op zoek. Franzi beseft dat haar paniekaanvallen grote gevolgen hebben. Tim wil niets meer met haar te maken hebben. Christoph is blij wanneer de gemeente de autorally toch goedkeurt. André is depressief: zijn taarten hebben minder succes dan die van Linda.

