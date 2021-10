'Sturm der Liebe': week 43 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 25 oktober 2021 - aflevering 3436

Franzi weet niet of het wel een goed idee is om haar job in het Fürstenhof zomaar op te geven. Ook Tim vindt dit geen goed plan, zo maakt ze zich helemaal afhankelijk van Steffen. Christoph heeft bewijzen gevonden dat Karl het hotel in Thailand in brand heeft gestoken en gaat de confrontatie met Ariane aan. Alfons is zijn sleutel kwijt en gaat met een metaaldetector op zoek. Zo ontdekt hij een nieuwe hobby. Rosalie geeft toe en belooft André dat hij zijn meubels terugkrijgt. Cornelia is opgelucht wanneer Werner zijn ontslag intrekt.

Dinsdag 26 oktober 2021 - aflevering 3437

Christoph belooft Karl dat hij het bewijsmateriaal zal vernietigen, als Ariane hem zijn miljoenen teruggeeft. Karl twijfelt, maar Christoph weet hem toch te overtuigen. Wanneer Ariane doorheeft dat Karl een dubbele agenda heeft, zweert ze dat ze wraak zal nemen. Steffen verontschuldigt zich bij Franzi omdat hij haar onder druk heeft gezet. Paul probeert punten te scoren bij Michelle. Michael doorziet het plan van André en Rosalie.

Woensdag 27 oktober 2021 - aflevering 3438

Christoph stelt Karl voor een ultimatum: als hij `s avonds zijn geld niet terugheeft, dan stapt hij naar de politie om aangifte te doen van brandstichting. Hij heeft echter niet door dat Karl en Ariane hem in de val proberen te lokken. André en Michael maken ruzie. Paul neemt plaats in het restaurant als gast, zodat Michelle hem niet kan ontwijken. Ze snapt dat hij goede bedoelingen heeft en besluit hem nog een kans te geven. Linda verlangt naar André, maar ze vreest dat hij haar niet zal willen vergeven.

Donderdag 28 oktober 2021 - aflevering 3439

Tim en Christoph doorzoeken de suite van Karl, in de hoop aanwijzingen te vinden. Ze worden echter betrapt door Franzi en smeken haar om hen niet te verraden. Franzi twijfelt, ze beseft helemaal niet dat Tim echt in gevaar is. Bela mist een belangrijke afspraak omdat hij met Christoph opgesloten zat in een hotelkamer. Hij geeft Vanessa de schuld en is boos op haar. Michael is boos op André omdat hij Rosalie gechanteerd heeft. Maar al snel komt het tot een verzoening tussen de twee vrienden.

Vrijdag 29 oktober 2021 - aflevering 3440

Na een heerlijke nacht samen, is Paul ervan overtuigd dat Michelle haar reisplannen zal opbergen. Maar zij ziet dat anders. Franzi is opgelucht dat Tim slechts een lichte hersenschudding heeft. Tim besluit haar de waarheid te vertellen. Karl lijkt van de aardbodem verdwenen. Christoph gaat op zoek naar hem en hoopt zo zijn geld terug te krijgen. Ariane zet hem op het verkeerde been. Robert en Vanessa kunnen hun affaire niet meer verborgen houden.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.05 uur (wisselend) op VTM 2.

