'Sturm der Liebe': week 41 (2021) - PREVIEW

Maandag 11 oktober 2021 - aflevering 3426

Lucy wil Bela niet kwijt en ze bedenkt iets om hem te verrassen: ze schrijft op een heleboel papiertjes waarom ze van hem houdt. Bela komt langs voor een gesprek, maar dat eindigt in tranen. Franzi is opgelucht wanneer ze van Amelie hoort dat Tim toch onschuldig is. Nu Alfons veel vrije tijd heeft, gaat hij op zoek naar het recept van een Engels dessert waar Hildegard dol op is. Wanneer hij in de keuken aan de slag gaat, loopt het al gauw mis.

Dinsdag 12 oktober 2021 - aflevering 3427

Christoph zit vast in Thailand en belt Linda voor een DNA-staal van Karl. Samen met Dirk breekt ze in, in de kamer van de ex-man van Ariane. Lucy maakt het uit met Bela, maar hoopt dat ze vrienden kunnen blijven. Bela is verdrietig en besluit dat hij niet meer met Lucy wil samenwerken. Alfons laat zich niet van de wijs brengen door het mislukte dessert en wil nu stoofvlees maken. Franzi wil de cider promoten en gaat met Robert praten.

Woensdag 13 oktober 2021 - aflevering 3428

Franzi vindt een tijdscapsule die Alfons en Hildegard 40 jaar geleden samen hebben begraven. Wanneer Vanessa dit ziet, snapt ze meteen wat echte liefde is. Dirk denkt dat het tijd is om eerlijk te zijn over zijn verlamming. Wanneer Linda langskomt, doet hij alsof hij plots weer gevoel heeft in zijn benen. Paul wil Michelle bewijzen dat hij niet geïnteresseerd is in Lucy en nodigt haar uit voor een romantisch etentje.

Donderdag 14 oktober 2021 - aflevering 3429

Tim geeft Amelie haar eerste les polo. Zonder nadenken springt Dirk uit zijn rolstoel en hij zet een paar stappen richting Linda. Lucy heeft het moeilijk wanneer Paul haar vertelt dat hij aan het daten is met Michelle. Na het vinden van de tijdscapsule beseft Hildegard dat een van haar dromen nooit is uitgekomen. Ze droomde er altijd van om ooit eens naar Rio de Janeiro te gaan. Alfons verrast haar vervolgens met tickets naar Brazilië. Vanessa is in de war door haar gevoelens voor Robert.

Vrijdag 15 oktober 2021 - aflevering 3430

Steffen vindt dat Tim verantwoordelijk is voor het ongeval van zijn moeder. Franzi probeert Tim te verdedigen. Michael onderzoekt Linda, ze blijkt een hersenschudding te hebben en moet voldoende rusten. Vanessa ziet hoe een onbekende vrouw met Robert flirt. Al snel blijkt dat de vrouw Cornelia heet en komt solliciteren voor de job van kamermeisje. Vanessa is jaloers en begint verzonnen verhalen over Cornelia rond te strooien.

