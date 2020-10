'Sturm der Liebe': week 41 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 5 oktober 2020 - aflevering 3161

Eva wil eindelijk terug een normaal leven leiden en besluit haar angsten onder ogen te komen. Ze krijgt hierbij hulp van Christoph. Tina adviseert Denise om met Henry te praten. Wanneer ze elkaar toevallig tegen het lijf lopen in de Bräustüberl zoeken ze toenadering. Annabelle is geschokt wanneer Christoph haar zijn plan uit de doeken doet. Tina vraagt Ragnar om naar Bichelheim te verhuizen, maar hij weigert.

Dinsdag 6 oktober 2020 - aflevering 3162

Annabelle slaagt er niet in om Christoph van zijn plan te weerhouden. Wanneer ze de lobby verlaat, merkt ze dat er een probleem is met haar oog. Ze gaat naar een oogarts en de diagnose is angstaanjagend. Valentina betrapt Eva en Christoph en verwacht van haar moeder dat ze eerlijk zal zijn tegen Robert. Bela plant een verrassing voor Romy, maar die mislukt. Romy trekt de verkeerde conclusies en denkt dat Bela verliefd is op Jessica. Tina en Ragnar leggen het bij.

Woensdag 7 oktober 2020 - aflevering 3163

Annabelle is geschokt door de diagnose en verlaat stiekem het ziekenhuis. Natascha mag het volkslied zingen in het stadion. Ze is euforisch en stort zich op de voorbereidingen, maar dan duikt er een groot probleem op. Valentina kiest de kant van Eva en zorgt ervoor dat Robert de waarheid niet te weten komt. In ruil moet Eva wel beloven dat ze afstand neemt van Christoph.

Donderdag 8 oktober 2020 - aflevering 3164

Terwijl Robert en Eva een reis plannen met Valentina, kondigt Christoph aan dat hij toch in het Fürstenhof blijft. Natascha wil haar optreden in geen geval annuleren. Ze neemt een middeltje voor haar stem, maar dat heeft ernstige bijwerkingen. Bela krijgt de gelegenheid om Romy opnieuw mee uit te vragen. Romy wil echter liever de avond doorbrengen met Paul.

Vrijdag 9 oktober 2020 - aflevering 3165

Robert is geschokt door de bekentenis van Valentina. Eva is bang dat Robert haar niet meer zal vertrouwen. Christoph en Joshua krijgen ruzie over Annabelle en Denise komt tussenbeide. Natascha schaamt zich verschrikkelijk en durft niet meer terug naar het hotel. Tina lijdt onder de langeafstandsrelatie met Ragnar. Wanneer zelfs Denise haar niet kan afleiden, besluit Tina naar IJsland te vertrekken.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!