'Sturm der Liebe': week 40 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 28 september 2020 - aflevering 3156

Het conflict tussen Denise en Annabelle wordt steeds dramatischer. Denise overweegt zelfs om haar zus aan te geven, maar dat is buiten Christoph gerekend. Eva zoekt afleiding in schilderen, maar ze weet niet aan haar trauma te ontsnappen. Robert krijgt van Christoph te horen dat Eva iets voor hem verborgen houdt. Jessica wil meer tijd doorbrengen met Luna. Ragnar heeft nieuws voor Tina: hij heeft een nieuwe partner gevonden voor zijn bedrijf.

Dinsdag 29 september 2020 - aflevering 3157

Denise is gekwetst door de woorden van Christoph. Toch twijfelt hij ook aan het verhaal van Annabelle. Robert begrijpt niet waarom Eva niks verteld heeft over haar paniekaanvallen. Alfons raadt hem aan om rustig te blijven, maar het geschil tussen Eva en Robert escaleert. Romy bemiddelt in de ruzie tussen Paul en Jessica. Hoe ver zal Jessica gaan in haar strijd om Luna?

Woensdag 30 september 2020 - aflevering 3158

De opening van het Reiterhotel zorgt voor een intiem moment tussen Denise en Joshua. Annabelle probeert Henry jaloers te maken. Tina krijgt een romantische verrassing. Christoph kondigt grote veranderingen aan in het Fürstenhof en Werner is euforisch. Het nieuws brengt ook Eva en Robert dichter bij mekaar. Alfons en Hildegard willen hun vrije dag in bed doorbrengen.

Donderdag 1 oktober 2020 - aflevering 3159

Werner en Robert bereiden zich voor op de onderhandelingen met Christoph. Na een gesprek met Eva neemt Christoph een beslissing die alles zou kunnen veranderen. Tina en Ragnar zien elkaar terug en dat moet gevierd worden. Wanneer Tina moet gaan werken, zorgt Ragnar voor Tom. Dat loopt echter niet van een leien dakje.

Vrijdag 2 oktober 2020 - aflevering 3160

Tina is verdrietig omdat Ragnar binnenkort terug naar IJsland moet. Om haar te verwennen, kookt hij een lekkere maaltijd. Henry hoopt op een verzoening met Denise, maar zij houdt afstand. Ze gaat zelfs met Joshua op stap. Robert ziet een kans om van Christoph af te komen en zelf de leiding te krijgen over het Fürstenhof. Maar dan komt hij voor een dilemma te staan.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

