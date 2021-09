'Sturm der Liebe': week 39 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 27 september 2021 - aflevering 3416

Karl, de ex-man van Ariane, arriveert in het Fürstenhof en hij is onder de indruk van het prachtige hotel. Hij stelt Ariane voor om van het hotel een exclusieve schoonheidskliniek te maken. Wanneer Ariane hier niet mee akkoord gaat, krijgen ze ruzie. Tim weet Franzi een belangrijk zakelijk contact te bezorgen. Paul feliciteert Bela met zijn verloving. Wat later komt hij de vrouw die hij gered heeft tegen in de Bräustüberl. André wordt boos op Linda en beschuldigt Dirk er opnieuw van iedereen te manipuleren.

Dinsdag 28 september 2021 - aflevering 3417

Robert, Werner en Christoph ontdekken dat Ariane erg gespannen is na het bezoek van haar ex-man. Nero weigert te eten, ondanks de goede zorgen van Amelie en Tim. De dierenarts ziet geen hoop op herstel en zegt dat het beter is om Nero te laten inslapen. Vanessa is verbaasd wanneer ze merkt dat Robert niets tegen Alfons heeft gezegd over haar misstap. Linda heeft het moeilijk om de breuk te aanvaarden en ze probeert met André te praten.

Woensdag 29 september 2021 - aflevering 3418

Karl legt André uit hoe een ingreep hem er veel jonger kan doen uitzien. Michael vindt het onzin en vertelt André dat hij geen operatie nodig heeft om aan een vrouw te geraken. Michelle krijgt een ongemakkelijk telefoontje van haar ex-vriend die de juwelen terug wil. Paul vindt een manier om het probleem op te lossen. Christoph probeert nog steeds meer info over Karl te verzamelen.

Donderdag 30 september 2021 - aflevering 3419

Robert vraagt aan Vanessa om de kleren van Eva weg te gooien. Vanessa kan het niet laten om de kleren te passen, maar wordt betrapt door Robert. Tim besluit met pijn in het hart om Nero te laten inslapen. André denkt er nog steeds aan om een cosmetische ingreep te laten uitvoeren. Michael vraagt aan Karl om hem dit terug uit zijn hoofd te praten. Paul komt op voor Michelle en helpt haar zelfs aan een baan in het Fürstenhof.

Vrijdag 1 oktober 2021 - aflevering 3420

Nero is beter en Tim en Amelie waken een hele nacht bij het dier. André merkt dat Robert plots heel wat meer ontspannen is en wil weten waarom. Paul wil met Michelle haar nieuwe baan vieren, maar zij maakt hem al snel duidelijk dat ze nooit een relatie zal beginnen met een collega. Dirk realiseert zich dat al zijn inspanningen om Linda voor zich te winnen tevergeefs zijn. Haar hart ligt nog altijd bij André.

