'Sturm der Liebe': week 35 (2021) - PREVIEW

Maandag 30 augustus 2021 - aflevering 3396

Ariane wil graag een groot verlovingsfeest en een dure jurk. Omdat Christoph officieel blut is, stelt Ariane voor om het feest zelf te betalen. Christoph kan hier niet mee akkoord gaan en hij gaat het geld ophalen dat hij voor de belastingsdienst verborgen heeft. Hij merkt echter niet dat hij gevolgd wordt. Vanessa wordt gechanteerd door Urs. Franzi twijfelt om mee te doen aan de loopwedstrijd.

Dinsdag 31 augustus 2021 - aflevering 3397

Robert en Valentina brengen samen veel tijd door. Robert wil zijn dochter echter niet belasten met zijn verdriet, maar hij beseft ook dat hij de waarheid niet langer verborgen kan houden. Tim wil voor Nero zorgen en hij brengt de nacht door in de stal. De volgende ochtend wordt hij gewekt door Franzi die ontbijt brengt. Vanessa neemt deel aan een schermwedstrijd. Alfons gelooft in zijn nichtje en heeft speciale t-shirts laten maken.

Woensdag 1 september 2021 - aflevering 3398

Christoph is verbaasd door de reactie van Ariane wanneer hij haar op hun verlovingsfeest een verlovingsring geeft. Het komt weer tot een confrontatie tussen Tim en Steffen en Linda moet ingrijpen. De scheiding van Linda en Dirk is eindelijk rond. Dirk moet aanvaarden dat er geen toekomst meer is voor hem en Linda. Vanessa keert met de beker terug naar het Fürstenhof.

Donderdag 2 september 2021 - aflevering 3399

Christoph kan niet geloven dat Ariane hun verloving heeft afgebroken. Hij vermoedt dat Werner iets met haar beslissing te maken heeft. Een journalist neemt contact op met Franzi en Steffen voor een artikel over hun ciderproductie. Bela voelt zich geprovoceerd door Paul en daagt hem uit voor de wedstrijd. Lucy vindt dat ze zich kinderachtig gedragen. Dirk probeert de aandacht van Linda te trekken.

Vrijdag 3 september 2021 - aflevering 3400

Paul heeft zijn voet gebroken tijdens het racen met Bela. Lucy probeert hem te helpen en Paul denkt eraan om zijn gevoelens voor haar op te biechten. Franzi is geschokt wanneer ze hoort hoe haar bedrijf gefinancierd is. Steffen probeert alles uit te leggen, maar Franzi is kwaad. Christoph vraagt Linda om Ariane te bespioneren. Robert vraagt Leonard en Pauline om hem te helpen terwijl Werner weg is.

