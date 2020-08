'Sturm der Liebe': week 34 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 17 augustus 2020 - aflevering 3126

Tina en Romy geven hun appartement niet zomaar op. Ze weten niet dat Paul een heel ander plan heeft. Jessica heeft het steeds moeilijker om haar leugens vol te houden. Zal ze Paul eindelijk de waarheid vertellen? Ondertussen krijgt André een leuk bericht waardoor zijn dag niet meer stuk kan. Joshua probeert Denise te steunen.

Dinsdag 18 augustus 2020 - aflevering 3127

Natascha komt door André in de problemen en moet noodgedwongen liegen tegen Michael. Alsof dat niet genoeg is, gedraagt Jessica zich vreemd tegenover haar. Denise en Christoph zoeken toenadering, tot ongenoegen van Annabelle. Ragnar komt Tina tegen en doet alsof ze niet bestaat. Tot haar verbazing is ze daar helemaal niet zo blij mee. Houdt ze meer van Ragnar dan ze wil toegeven?

Woensdag 19 augustus 2020 - aflevering 3128

JJoshua probeert te bemiddelen tussen Denise en Christoph. Eva slaagt erin om Christophs ogen te openen. Jessica doet Natascha een verrassend voorstel. Tina verzamelt stenen en dennenappels. Ragnar raadt haar dit af, omdat ze de elfen van streek zou kunnen brengen en zo mogelijk door hen vervloekt wordt. Tina gelooft er niets van, maar wordt dan plots geconfronteerd met een reeks tegenslagen. Hildegard en Alfons plannen een reis.

Donderdag 20 augustus 2020 - aflevering 3129

Tina wil toch op veilig spelen en vraagt raad aan Ragnar. Natascha heeft last van haar geweten, maar is toch vastbesloten om de waarheid voor zich te houden. Denise wil Joshua vergeten en naar de toekomst kijken. Ze regelt een date met Henry. Hildegard en Alfons gaan op uitstap, maar dat blijft niet zonder gevolgen voor Alfons.

Vrijdag 21 augustus 2020 - aflevering 3130

Henry en Denise ontfermen zich over een pasgeboren veulen. Dit brengt hen dichter bij mekaar. Intussen is Joshua zijn afspraak met Annabelle vergeten. Christoph probeert zoveel mogelijk tijd met Eva door te brengen en smeedt een plan. Robert heeft hem echter door en houdt hem in de gaten. Tina is geschokt door de recente gebeurtenissen. Alfons voelt zich erg ziek.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!