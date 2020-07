'Sturm der Liebe': week 31 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 27 juli 2020 - aflevering 3111

Terwijl Paul zich in zijn verdriet wentelt, neemt Romy Tina in vertrouwen. Ze gaat op onderzoek uit en haar vermoeden over Jessica wordt alleen maar bevestigd. Denise hoort van Alfons dat de afstammeling van de schilder zich in het Fürstenhof bevindt. Ze besluit hem te gaan opzoeken. Robert mist Eva. Valentina en Werner merken zijn verdriet en ze bedenken een plan.

Dinsdag 28 juli 2020 - aflevering 3112

Annabelle probeert zich goed te praten wanneer Paul de confrontatie met haar aangaat. Romy heeft grote twijfels over haar versie en gaat op onderzoek uit, maar Annabelle probeert daar een stokje voor te steken. Alfons is overweldigd door alle verjaardagswensen. Hoewel hij al op de hoogte was van het cadeau van Hildegard, is hij toch ontroerd.

Woensdag 29 juli 2020 - aflevering 3113

Alfons krijgt een speciaal verjaardagscadeau voor hemzelf en Hildegard. Maar wat romantisch begint, eindigt dramatisch. Christoph gelooft Annabelle en gaat akkoord met het ontslag van Romy. Wanneer Joshua hiervan hoort, probeert hij een compromis te sluiten: als Romy zich excuseert, dan mag ze blijven. Henry moet naar de dokter en Denise gaat met hem mee.

Donderdag 30 juli 2020 - aflevering 3114

Denise overtuigt Annabelle en Christoph om het bij te leggen. Wonder boven wonder keren Alfons en Hildegard ongedeerd terug, maar wel met een spectaculair verhaal. Werner verneemt wat de oorzaak is van de brand in de dierenartsenpraktijk van Henry en dat de verzekeringsmaatschappij niet wil betalen. Paul is nerveus wanneer Romy bij hem intrekt.

Vrijdag 31 juli 2020 - aflevering 3115

Annabelle verbergt haar geheim en wekt medelijden bij Christoph en Joshua. Xenia heeft een onaangename verrassing voor Christoph. Henry voelt zich meer op zijn gemak bij Denise. Joshua breekt per ongeluk de porseleinen kan van Romy's grootmoeder.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

