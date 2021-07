'Sturm der Liebe': week 30 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 26 juli 2021 - aflevering 3371

Christoph en Ariane brengen steeds meer tijd met elkaar door. Ze spreken af in de alpenhut, maar dan breekt er brand uit. Franzi kan het geheim van Nadja niet meer voor zich houden en ze vertelt Tim dat Nadja een miskraam heeft gehad. Steffen is geschokt door de situatie van zijn vader. Franzi moedigt hem aan om hem een bezoekje te brengen. Alfons en Hildegard krijgen verrassend nieuws: hun nichtje Vanessa komt op bezoek.

Dinsdag 27 juli 2021 - aflevering 3372

Ariane redt Christoph uit de vlammen. Wanneer Eva hoort wat er gebeurd is, gaat ze naar het ziekenhuis om Christoph te bezoeken. Robert is daar niet zo blij mee. Franzi en Steffen hebben een probleem. Vanessa wil graag langer in Bichlheim blijven en gaat op zoek naar een job. Werner stelt voor om als fitnesstrainer te komen werken in het Fürstenhof.

Woensdag 28 juli 2021 - aflevering 3373

André weet Michael en Natascha allebei met een smoesje tot aan het meer te krijgen. Hij hoopt dat ze zich met elkaar verzoenen. De ontmoeting mondt echter uit in een grote ruzie. Eva heeft last van haar geweten en schrijft alles neer in een brief. Robert ziet hoe moeilijk ze het heeft en besluit dat ze niet meer moet zwijgen. Christoph is nog maar net uit het ziekenhuis of hij krijgt alweer slecht nieuws te verwerken.

Donderdag 29 juli 2021 - aflevering 3374

Tim is geschokt wanneer hij hoort dat Nero weggelopen is en hij gaat meteen op zoek. Alfons en Hildegard nodigen Eva uit voor een etentje zodat ze Vanessa kan leren kennen. Het klikt meteen. Michael verrast Natascha met een kus maar door haar boze reactie beseft hij dat ze nog een lange weg te gaan hebben. Dirk blijft beweren dat Tim de dader is. Steffen komt te weten dat hij niet langer van moord verdacht wordt en gaat dit vieren.

Vrijdag 30 juli 2021 - aflevering 3375

Dirk geeft aan Steffen toe dat hij tegen de politie gelogen heeft. Steffen is verbaasd en eist dat zijn vader zijn verklaring gaat intrekken. Franzi worstelt met haar gevoelens en ze bekent aan Tim dat ze hem niet opnieuw wil verliezen. Intussen is men op zoek naar Boris die in Thailand gesignaleerd is. Robert confronteert Paul en Vanessa en is verbaasd door haar reactie.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.00 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!