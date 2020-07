'Sturm der Liebe': week 30 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 20 juli 2020 - aflevering 3106

De familie Saalfeld maakt zich zorgen over Annabelle. Terwijl Joshua naar het ziekenhuis rijdt, zijn Viktor, Boris en Denise het erover eens dat ze er voor hun zus moeten zijn. Wanneer Eva en Robert toch onverwacht samen een avond samen doorbrengen, zijn ze verbaasd hoe normaal ze met elkaar kunnen omgaan. Fabien is ervan overtuigd dat hij een oplossing heeft voor zijn werkprobleem.

Dinsdag 21 juli 2020 - aflevering 3107

Joshua weet niet zeker of hij Annabelle weer kan vertrouwen. Zij vindt steun bij haar zus Denise. Eva laat Christoph zien hoe belangrijk een gezin is en hij wil zich verzoenen met zijn kinderen. Michael twijfelt aan de oprechtheid van haar zoon. Werner kan zijn broer André overtuigen om iets voor hem te doen. Maar André zou André niet zijn als hij daar zelf zijn voordeel uit kon halen.

Woensdag 22 juli 2020 - aflevering 3108

Paul en Romy maken plannen voor de toekomst. Er ontstaat een conflict tussen de aandeelhouders, maar de beslissing hangt af van Joshua. Het is uiteindelijk Alfons die Fabien ervan kan overtuigen dat eerlijkheid het langst duurt. Eva wordt onverwacht door een beroemde auteur gevraagd om een illustratie te maken. Maar waarom vraagt hij dat aan haar?

Donderdag 23 juli 2020 - aflevering 3109

Paul kijkt positief naar de toekomst en vraagt Romy om bij hem in te trekken. Om de sfeer niet te bederven, houdt Romy haar vermoedens over Jessica voor zich. Er zijn problemen bij de verbouwingen van het paardenhotel en Joshua biedt spontaan zijn hulp aan. Denise twijfelt of ze wel op zijn aanbod moet ingaan. André krijgt in de keuken kritiek van Robert en de bom barst.

Vrijdag 24 juli 2020 - aflevering 3110

Jessica staat meer en meer onder druk door het wantrouwen van Romy en Paul. Werner probeert André duidelijk te maken dat hij niet van de ene op de andere dag opnieuw chef kan worden. André wil zich daar niet zomaar bij neerleggen. Robert is blij met de jobaanbieding die Eva kreeg, ook al weet ze niet zo goed wat die job juist inhoudt.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

