'Sturm der Liebe': week 3 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 18 januari 2021 - aflevering 3236

Valentina is geschokt wanneer ze beseft wat er echt is gebeurd op de avond van haar verjaardag. Natascha kan niet meer aanzien hoe Michael zichzelf constant kwelt. Hij blijft zich echter de schuld geven van de dood van een patiënt. Omdat Jessica haar enkel verstuikt heeft, neemt Henry Franzi mee naar de dansavond. Jessica kan haar ongenoegen maar moeilijk verbergen.

Dinsdag 19 januari 2021 - aflevering 3237

Christoph wordt geopereerd en Denise en Linda vrezen voor zijn leven. Zal hij eindelijk terug wakker worden? Valentina is in paniek en vlucht voor de politie. Franzi vindt haar toevallig en probeert haar te overtuigen om terug te keren naar het Fürstenhof. Jessica vreest dat al haar inspanningen tevergeefs waren en denkt dat Henry enkel in Franzi geïnteresseerd is. André weet dat ze geen gelijk heeft en geeft Henry een duwtje in de goede richting.

Woensdag 20 januri 2021 - aflevering 3238

Henry zoekt toenadering tot Jessica, maar dat loopt niet zoals verwacht. Paul verontschuldigt zich bij Lucy. Denise hoopt dat Christoph snel zal wakker worden. Annabelle denkt er anders over en sluipt met een spuit de kamer van Christoph binnen. Robert, Eva en Werner kunnen niet voorkomen dat Valentina opgepakt wordt. Wanneer Henry hoort wat Jessica voor hem voelt, ziet hij haar met andere ogen. Paul is boos op Lucy omdat ze overdreven heeft met haar opruimactie.

Donderdag 21 januari 2021 - aflevering 3239

Robert bedankt Franzi voor de hulp met Valentina en wil ervoor zorgen dat ze als dienstmeisje aan de slag kan in het hotel. Henry heeft nog steeds uitslag in zijn gezicht door het gezichtsmasker van Jessica. Net nu hij een belangrijke afspraak heeft.

Vrijdag 22 januari 2021 - aflevering 3240

Michael denkt dat Christoph in een vegetatieve toestand verkeert. Annabelle beschuldigt Denise. Denise zelf vermoedt dat Christoph haar kan horen. Henry en Jessica willen op date gaan, maar Jessica moet voor Luna zorgen. Natascha vermoedt dat André een oogje heeft op Linda. Intussen probeert Werner een normale relatie op te bouwen met Linda. Linda reageert echter afstandelijk. Valentina zit nog steeds in de gevangenis.

