'Sturm der Liebe': week 29 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 19 juli 2021 - aflevering 3366

Natascha blijft bij haar besluit en haar vriendinnen organiseren een afscheidsfeestje. Later op de avond geeft Natascha toch aan Eva toe dat ze twijfelt. Tijdens een zakelijke meeting merkt Franzi dat Steffen in een slechte bui is. Steffen aarzelt, maar vertelt haar dan toch wat er tussen hem en zijn vader is gebeurd. Tim trapt niet in Nadja's val en blijft beweren dat hij Boris is.

Dinsdag 20 juli 2021 - aflevering 3367

Franzi en Steffen hebben een afspraak bij de bank, maar dan duikt plots de politie op om Steffen te arresteren. Natascha beseft dat haar vrienden het belangrijkste zijn en besluit in Bichlheim te blijven. Michael is dolgelukkig, maar Natascha maakt hem al snel duidelijk dat hun relatie nog steeds voorbij is. Christoph krijgt te horen dat er problemen zijn in een van zijn hotels in Oostenrijk.

Woensdag 21 juli 2021 - aflevering 3368

Steffen kan niet geloven dat Christoph de politie op hem afgestuurd heeft. Hij voelt zich ook door Paul verraden. Enkel Franzi gelooft in zijn onschuld en ze biedt Steffen een plaats aan om te overnachten. Wanneer Tim dit hoort, is hij jaloers. Natascha haalt haar laatste spullen op en geeft Michael de sleutels van het appartement terug. De pony van Lucy blijft raar doen en niets lijkt te helpen. Bela denkt dat hij heimwee heeft.

Donderdag 22 juli 2021 - aflevering 3369

Werner is opgelucht wanneer hij hoort dat Eva het verzoek van Robert aanvaard heeft. Hij adviseert zijn zoon om tijd te maken voor zijn gezin. Steffen heeft een cadeautje voor Franzi. Wanneer hij haar wil kussen, wijst zij hem echter af. Dirk heeft een belangrijke doktersafspraak en vraagt Linda om mee te gaan. Christoph probeert Ariane nog steeds te overtuigen.

Vrijdag 23 juli 2021 - aflevering 3370

Franzi ontdekt toevallig een geheim van Nadja. Ze smeekt Franzi om te zwijgen. Robert en Eva beleven een fijne avond samen. Robert vertelt Werner dat hij niet goed weet hoe hij met de nieuwe situatie moet omgaan. Dirk verzwijgt de diagnose die hij van Michael kreeg. De familie Sonnbichler wordt gevraagd om een speciaalbier te brouwen. Helaas hebben Alfons en Hildegard niet genoeg capaciteit voor een nieuw bier. Christoph is blij wanneer hij merkt dat Ariane dan toch niet vertrokken is.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.35 uur op VTM 2.

