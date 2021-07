'Sturm der Liebe': week 28 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 12 juli 2021 - aflevering 3361

André kan niet meer toezien hoe hard Michael lijdt onder het feit dat Natascha hun huwelijk wil opgeven. Hij wil hen allebei rond de tafel krijgen voor een gesprek en bedenkt een plan. Robert vraagt Eva om hem tijd te geven, hij moet nadenken. Bela slaagt erin 2000 euro uit de zak van Steffen te halen. Franzi probeert Steffen nog steeds te overtuigen om toch met haar cider te gaan produceren.

Dinsdag 13 juli 2021 - aflevering 3362

Franzi is blij wanneer Steffen nog eens wil nadenken over een samenwerking. Bela heeft de 2000 euro in het casino kunnen verdubbelen en is euforisch. Maar al snel loopt het mis. Natascha maakt Michael duidelijk dat er geen toekomst meer is voor hen. Michael is er kapot van. Christoph volgt Ariane naar het meer, waar hij ziet hoe ze de as van haar echtgenoot wil uitstrooien.

Woensdag 14 juli 2021 - aflevering 3363

Lucy is boos omdat hij het geld kwijt is en ze vertelt alles aan Paul. Nu heeft ze geen geld voor de pony en geen geld om haar schulden bij Steffen af te betalen. Lucy moet de waarheid onder ogen zien: ze zal afscheid moeten nemen van haar pony. Paul probeert Lucy te steunen, en dat vindt Bela helemaal niet leuk. Christoph wil uitzoeken wie Arianes urne heeft.

Donderdag 15 juli 2021 - aflevering 3364

Robert wil vechten voor zijn gezin en zijn geluk, maar hij beseft niet hoe moeilijk dit zal zijn. Ondanks het feit dat Paul zich zorgen maakt, wil Tim zijn identiteit toch niet bekendmaken aan Nadja. Bela wil zijn fout rechtzetten, maar waar vindt hij zo snel geld? Dan heeft hij een idee en trots brengt hij de pony terug naar Lucy.

Vrijdag 16 juli 2021 - aflevering 3365

Linda moet toegeven dat de zorg voor Dirk en het café runnen te zwaar is voor haar. Ze vraagt Steffen om hulp. Nadja voelt zich geïrriteerd wanneer ze de vermeende Boris in de stallen ziet. Eva maakt Robert duidelijk dat ze niet meer met een leugen kan leven. Natascha denkt na over een nieuw leven in Berlijn, zonder Michael. Michael is wanhopig en probeert haar op alle manieren in het Fürstenhof te houden.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.00 uur op VTM 2.

