'Sturm der Liebe': week 28 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 6 juli 2020 - aflevering 3096

Robert trotseert Christoph, maar merkt niet dat Eva iets voor hem verborgen houdt. Jessica wil het schoonheidssalon van Xenia overnemen. Omdat ze het nodige geld niet heeft, bedenkt ze een plan. Wat later duikt haar vriendin Nadine op in het Fürstenhof. Denise wil haar broer helpen en probeert Christoph te overtuigen een stap richting Boris te zetten.

Dinsdag 7 juli 2020 - aflevering 3097

Joshua is kwaad op zijn familie. Hij vraagt Annabelle om met haar vader te praten. Natascha wordt gechanteerd. Bij Michael kan ze niet terecht, dus vraagt ze raad aan André. Hildegard wil Alfons voor zijn verjaardag verrassen met een speciaal cadeau, maar dat blijkt moeilijker dan verwacht.

Woensdag 8 juli 2020 - aflevering 3098

Hoewel ze zeker is dat ze haar gevoelens onder controle heeft, doet Denise toch een bekentenis aan haar zus Annabelle. Christoph kijkt uit naar zijn geheime afspraak. Natascha wil komaf maken met de chantage. Haar plan dreigt echter te mislukken door Michael. Denise helpt Hildegard met het cadeau voor Alfons.

Donderdag 9 juli 2020 - aflevering 3099

Robert is optimistisch over het proces. Joshua is de ruzie met Denise beu en hij verontschuldigt zich. Denise beseft dat ze beter afstand kan houden. Natascha moet het geld aan André overhandigen. Fabien komt op het idee om geld te verdienen met pokeren. Tobias vindt dit geen goed idee en probeert op Fabien in te praten.

Vrijdag 10 juli 2020 - aflevering 3100

Nadat ze een emotionele brief krijgt, heeft Denise nachtmerries. Hildegard merkt dat Denise onder druk staat en vangt haar op. Tobias moet een beslissing nemen die zijn leven kan veranderen. Jessica's tweede examen komt eraan. Tina is beschikbaar als model, maar dat verloopt helemaal niet vlot.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

